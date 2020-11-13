命運第五戰獅隊先發投手完投勝 兄弟躲不過悲情魔咒

2020年台灣大賽堪稱是近年來最具戲劇化且張力十足的總冠軍戰。擺脫過去10年桃猿隊一支獨秀，職棒31年總冠軍爭奪戰話語權，回到兩支創始元老球隊手上。距離上一次獅象爭霸已是2009年，當時仍叫「兄弟象」而非今日「中信兄弟」。

已許久沒有把總冠軍戰線延至第七戰，最後一次台灣大賽能夠打至最後一戰乃是2015年。恰好當年Lamigo桃猿隊奪冠過程，竟與今年的統一獅如出一徹，同樣也是搶下台灣大賽的首戰後，隨即被對手搶下三連勝，最終竟然可以在1勝3負窘境下背水一戰，完成二連霸，而該屆對手正是中信兄弟。

只能說命運造化弄人，一支球隊在3勝1負絕對領先之下，最後竟與冠軍失之交臂。綜觀中職歷史，這絕對不是中信兄弟專利，因為獅隊於19年前也經歷過同樣痛苦領悟。

時間回溯到2001年，當年統一獅兵強馬壯，積極尋求衛冕，可是事與願違未能如願。有趣的是，這次與統一獅血戰七場，最後笑傲的球隊，正是兄弟象隊。當時兄弟象正值黃金三劍客合體之初，二代象開始展露頭角之際，而且更有關鍵助拳人—養父鐵加盟。在天時、地利、人和促成之下，揭開了兄弟第二次三連霸序幕，也為中職掀起第二波高峰。

回顧今年台灣大賽，命運第五戰是統一獅今年能夠拿下總冠軍轉淚點。如果沒有洋將布雷克126球完封勝，順利完成續命，拋彩帶的就是中信兄弟了。話說台灣大賽第五戰至關重要，尤其一支球隊在一勝三負的絕對劣勢下，系列戰的第五戰比賽絕對是場沒有明天的戰役。不過，只要能夠挺過去，該支球隊就可以扭轉乾坤，至少中職歷史是這麼記載的。

五年前的台灣大賽在關鍵第五戰，桃猿王溢正不負使命，以119球完投9局的超優質表現可是為桃猿保住一線生機。 報系資料照

五年前的台灣大賽，桃猿隊之所以能夠擊潰士氣高昂的中信兄弟就是在關鍵第五戰。桃猿總教練洪一中捨棄洋投改用王溢正先發的調度，至今仍舊被許多球迷津津樂道。王溢正不負使命，以119球完投9局的超優質表現可是為桃猿保住一線生機。不僅如此，接下來的Lamigo桃猿隊則是成為史上第二支於1勝3負劣勢逆轉奪冠成功的球隊。當然在這場系列戰中，洋投明星的表現更是牽動戰局。

巧合的是，第一支於1勝3負逆轉奪冠的球隊是2001年的兄弟象隊，當時奪下關鍵第五戰的方式也同樣是場完封勝。而達成這場史詩級戰役的投手，就是令象迷難以忘懷的養父鐵！如果當年沒有養父鐵完全燃燒自己的小宇宙，主宰戰局，兄弟象很有可能在第五戰就打包回家了。

第一支於1勝3負逆轉奪冠的球隊是2001年的兄弟象隊，當時奪下關鍵第五戰的方式也同樣是場完封勝。 報系資料照

2001年的養父鐵可說是萬夫莫敵，到了總冠軍賽更是開外掛。雖然先發、救援兩頭燒，可是他都能夠維持投球水準與威力，導致該年的統一獅就是拿他沒辦法，只能夠俯首稱臣。同樣的情況也發生在2015年的明星與今年的布雷克身上，如果沒有這兩名洋投的力往狂瀾，桃猿與統一想要擺脫劣勢，甚至捧回冠軍獎盃，還必須打上問號。有此可見，就以歷史的推論，本季台灣大賽的結果，也許早於第五戰過後，就已經有所註定了，不是嗎？