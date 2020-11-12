中職／進步獎入圍 李宗賢、許基宏、鄭鈞仁三搶一

中華職棒今天公布年度三大獎入圍名單，最佳進步獎候選人有富邦悍將隊李宗賢、中信兄弟隊許基宏以及統一獅隊鄭鈞仁，三人都在今年突破不少個人紀錄。

李宗賢去年在游擊守備表現亮眼，今年保持穩定，不過打擊有不少增長，151支安打、46分打點、78分得分，打擊率3成09、上壘率3成51、長打率4成08都是是生涯新高，更是今年悍將隊開路先鋒的固定人選。

許基宏過去三年多在二軍出賽，今年固定一軍，19轟、113支安打、65分打點、64分得分都是生涯最佳，囊括最佳一壘手、一壘手金手套，也是生涯首次獲此二獎。

鄭鈞仁今年扛起獅隊牛棚重任，出賽63場是今年投手最多，也超越個人前兩年合計，投60.1局、41次三振，防禦率4.18都是生涯最佳。

中職年度獎項投票資格為，現任採訪職棒之媒體中，採訪職棒新聞連續二年（含）以上者，各電視台轉播單位兩名代表、純體育新聞電視台及廣播媒體一名代表（含主播、文字記者、球評，但須符合前述資格）。

中華職棒2020年年度進步獎入圍名單：

富邦悍將隊 李宗賢

中信兄弟隊 許基宏

統一獅隊 鄭鈞仁

註：排序不代表名次。