中職／強力競爭新人王 林安可雙料入圍

中華職棒今天公布年度三大獎入圍名單，新人王入圍者有統一獅隊林安可、中信兄弟隊江坤宇以及吳俊偉，其中以林安可表現突出，甚至入圍年度MVP，幾乎可提前確定得主。

統一獅隊林安可今年以32轟、99分打點拿下打擊「雙冠王」，得分90分並列第四，134支安打並列第七，長打率5成90排第六，目前已收下生涯首座最佳九人暨指定打擊的外野手獎項。

中信兄弟江坤宇在生涯第一個完整球季也有亮眼表現，3成09打擊率、4轟、44分打點，更以穩定的守備扛起游擊防區，20歲之齡拿下游擊手金手套獎，創下最年輕紀錄。

吳俊偉則是今年兄弟牛棚要角，出賽56場、49.2局，防禦率3.08，以24次中繼成功位居今年「中繼王」，21歲拿下單季20中繼成功是史上最年輕。

中職年度獎項投票資格為，現任採訪職棒之媒體中，採訪職棒新聞連續二年（含）以上者，各電視台轉播單位兩名代表、純體育新聞電視台及廣播媒體一名代表（含主播、文字記者、球評，但須符合前述資格）。

中華職棒2020年年度新人王入圍名單：

統一獅隊 林安可

中信兄弟隊 江坤宇

中信兄弟隊 吳俊偉