中職／年度MVP 德保拉、林安可、周思齊入圍

中華職棒今天公布年度三大獎入圍名單，年度MVP獎項競爭激烈，「三冠王」洋投德保拉與兩名野手林安可、周思齊爭逐此獎，三人投打都有傑出表現，得獎者可獲得10萬元獎金。

中信兄弟隊洋投德保拉今年表現「開低走高」，從季初的5連敗翻身，最終繳出16勝9敗、防禦率3.20、192次三振的成績，在勝投、防禦率、三振數三項都位居聯盟第一，將投手三冠王、最佳投手獎都已收入囊中。

統一獅隊林安可也以32轟、99分打點拿下打擊「雙冠王」，得分90分並列第四，134支安打並列第七，長打率5成90排第六，拿下最佳最佳外野手獎。

中信兄弟隊周思齊，39歲的年紀，卻能以打擊率3成24（聯盟第六）、22轟（聯盟並列第七）、81分打點（聯盟第五）、75分得分（聯盟第八）的成績，帶領兄弟打進總冠軍賽，也獲得最佳指定打擊。

中職三大年度獎入圍名單。 截圖自中職粉絲團

中職年度獎項投票資格為，現任採訪職棒之媒體中，採訪職棒新聞連續二年（含）以上者，各電視台轉播單位兩名代表、純體育新聞電視台及廣播媒體一名代表（含主播、文字記者、球評，但須符合前述資格），一共44人投票，包含3名中職紀錄組代表。

中華職棒2020年年度MVP入圍名單：

中信兄弟隊 德保拉

中信兄弟隊 周思齊

統一獅隊 林安可