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日職／宋家豪生涯最差一年 樂天仍有意續約
台灣投手宋家豪今年成績不佳，日前也表達無法幫到球隊的遺憾，不過根據今天日本媒體「The Daily」報導，樂天金鷲隊計畫明年要與今年的三名外籍球員續約，其中包括宋家豪。
日本媒體「The Daily」報導，樂天隊打算與三名洋將續約，宋家豪以及投手布希尼斯（Alan Busenitz）、野手羅梅洛（Stefen Romero）都名列其中，不過查構思（J.T. Chargois）、強森（DJ Johnson）及布拉許（Jabari Blash）去留未定。
宋家豪本季在一軍出賽38場，雖然拿下1勝2敗、10中繼，不過36.1局丟掉丟掉29分（責失28分），防禦率6.94，成績是旅日四年來最差，今年年薪為4500萬日圓。
宋家豪已在8日返台，他曾表示，今年球季留有遺憾，但也對球迷熱情支持感到感激，明年球季會調整到更好的狀態，「全力為球隊的勝利努力」。
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