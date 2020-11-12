日職／連3年沒上一軍 呂彥青來年恐不在阪神規劃內

日媒今天報導指出，日職阪神虎隊台灣左投呂彥青由於在球隊3年還無法獲一軍機會，可能不在明年球隊的戰力規劃之內；另一名台灣球員宋家豪，樂天金鷲已經向他提出新合約。

呂彥青是在2018年加入阪神虎隊，本季在二軍表現不俗，出賽16場、投40局，被敲38支安打包含4發全壘打，投17次保送，失24分（14責失分），拿下1勝4敗，防禦率3.15，是在日職生涯最低防禦率。

不過呂彥青加入阪神3年都還沒有獲得一軍機會，日媒Sponichi Annex今天報導指出，呂彥青明年可能不在球隊戰力規劃內。報導也提到，洋將賈西亞（OnelkiGarcia）、波爾（Justin Bour）可能會離隊，桑茲（Jerry Sands）可望續留，並想爭取表現出色的終結者斯瓦瑞茲（Robert Suarez）留下。

此外，日本媒體Daily報導指出，東北樂天金鷲隊已經向3名洋將宋家豪、布希尼斯（Alan Busenitz）、羅梅洛（Stefen Romero）提出明年球季的新合約，宋家豪可望續留樂天。

宋家豪本季一軍總計38場出賽、為近3個球季出賽場次最少，投36.1局被敲35支安打、包括7發全壘打，失掉29分（28責失分），戰績1勝2敗、11中繼，防禦率6.94，為旅日生涯目前為止成績最不理想的一年。