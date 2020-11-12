中職／統一獅隊14日封王遊行路線 搭觀光巴體驗台南

統一獅隊今年在中職總冠軍賽以4勝3敗擊敗中信兄弟隊，拿下隊史第10座總冠軍，也特別規劃在11月14日（周六）在台南舉行封王遊行活動，從台南棒球場出發，繞行安平開台天后宮、台南市美術館2館等地，再回到棒球場。

今年球季賽事，統一獅隊落實台南屬地經營與台南市政府共同合作，推廣在地觀光文化及棒球基層扎根運動，獅隊拿下總冠軍金盃時，台南市政府市長黃偉哲也致電祝賀。

獅隊與台南市政府規劃在本周六從台南棒球場出發，進行總冠軍封王遊行活動，獅隊總冠軍教練團、選手、萊恩及Uni Girls也將搭乘臺南市雙層觀光巴士，以不同的視角來認識與體驗不一樣的台南，遊行路線經雙方討論後，起訖點均為台南棒球場，預計短暫停留安平開台天后宮及台南市美術館2館等二處。

隊伍將從下午2點出發，預計2點半抵達安平開臺天后宮還願，統一獅表示年初開賽前即有前往開臺天后宮祭拜，此次奮力奪冠，一定要安排球員前往還願及感謝廟方對球隊的支持。

而第二站的臺南市美術館2館則預計下午3點抵達，快閃停留的時間將由萊恩、魚頭君及Uni girl及球員們與現場的球迷們致意與簡單互動。

遊行活動預計下午3點半結束，最後一站將回到台南棒球場，與下午2點即開放進場的各地球迷們進行總冠軍感謝球迷見面會，邀請球迷一起拿著支持獅子軍的汽笛、毛巾、海報沿途為獅子軍道賀喝采，遊行。

市長黃偉哲表示，歡迎所有獅迷朋友及市民，當天一起到遊行沿線為統一獅加油、慶祝，更歡迎大家把加油牌、加油旗，以及想對統一獅球員表達的祝福大方秀出來，讓球員們感受到台南的熱情與身為台南地主隊的驕傲。

最後，也要呼籲前來參加遊行的獅迷們，展現熱情之餘，請務必遵守交通規則，注意自身與他人的安全，切勿追車或與遊行隊伍太過接近，以免發生危險。

統一獅封王慶祝遊行外，最讓台南市市民及棒球迷期待的封王感謝見面會，也預計遊行結束後，於台南棒球場場內進行，將開放內野草皮及內野看台區，提供民眾免費進場，配合政府防疫政策，進場仍屬「實名制」，進場前請至現場服務攤位填寫實名資料，現場繳交，並攜帶相關證件確認本人後予以入場參加活動。

統一獅隊封王遊行行經路線：

台南棒球場出發(勞工育樂中心) >>南門路>>健康路一段>>夏林路>>永華路一段二段>>平豐路>>安億橋>>運河路>>安平路>>安平天后宮>>安平路>>民生路二段>>海安路二段>>民族路二段>>忠義路二段>>府前路一段>>南門路>>台南棒球場終點(健康路)。