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真的是素人！大同大學教授取代林郭文艷 當「很強的總經理」

中職／補償金只需337.5萬 周思齊若成自由球員有競爭力

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導

中華職棒過往透過國內自由球員制度成功轉隊僅兩例，中信兄弟隊「周董」周思齊有機會成為第三人，關鍵在於，第二次行使自由球員權利者，補償的轉隊費用可砍半，周董是否行使這項權利將是未來焦點。

根據中職第21章的「自由球員辦法」，新球團若與自由球員締結契約，須給與原球團補償，補償方式而二擇一，一是支付原球團選手該年度薪資總額的125%，二是年薪75%加上一名非25人保護名單中的球員。

不過，補償辦法中也提及，若該選手為第二次以上行使自由球員權利者，則轉隊費額度為前次百分比之一半，周思齊今年即符合此資格。

周思齊今年月薪45萬元，換算成年薪為540萬元，若是轉隊費砍半後，代表若選擇全額轉隊費補償，新球團只要付出337.5萬元就夠，而若選擇部分轉隊費加選手補償，則僅需支付202.5萬元。

周思齊今年打出「回春」成績，打擊率3成24是個人近4年新高，單季22轟更創個人新紀錄，證明自己在39歲仍能保有戰力，也能在自由球員市場具有競爭力。

自由球員 周思齊 中職

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