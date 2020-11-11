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中職／陳鏞基不當自由球員 「享受在統一的每一刻」
統一獅隊今年一共7人獲得自由球員資格，其中37歲的陳鏞基首次可行使自由球員權利，不過今日透過經紀公司表示，習慣在統一打球，並無提出申請的打算。
陳鏞基在2010年加盟獅隊，去年以大學就讀滿4年以上且累計打滿8個球季，取得自由球員資格，不過當時身上仍有複數年合約，無法行使。
今年陳鏞基合約到期，首次可行使自由球員權利，不過今天經紀公司展逸國際行銷在受訪時表示，「鏞基很習慣、也很享受在統一的每一刻，尤其今年團隊氛圍非常棒，並無提出申請的打算」。
例行賽打擊「三圍」打擊率3成56、上壘率4成16、長打率5成49，都是生涯新高，總冠軍賽打擊率2成14，有3安打、3分打點，拿下生涯第三座總冠軍。
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