中職／渴望為兄弟再奪冠 張志豪自由球員權利待討論

中華職棒今天公布符合自由球員資格名單，中信兄弟隊今年主力打者之一的張志豪取得資格，雖然暫時未與經紀公司討論動向，但也透露「渴望」為兄弟再拿一冠。

張志豪從2018年首次取得自由球員資格，之後都未行使，今年季後再次取得資格，所屬的秉初運動經紀表示，今年球季都未與張志豪討論過自由球員話題，總冠軍賽期間也在專心備戰，「先讓他沈澱一下，過幾天再詢問」。

經紀公司透露，張志豪唯一相關的表達，是在總冠軍賽後曾表示，對於今年的結果「很不甘心」，沒辦法做得更好，生涯首次奪冠時，自己還是菜鳥，近幾年一直希望可以跟隊友們一起拿到最高榮耀。

張志豪在2010年曾參與兄弟奪冠，今年卻在總冠軍賽鎩羽而歸，近7年6次在總冠軍賽嘗到敗北的苦，今年球季在例行賽敲出27轟創個人新高，打擊率2成98，另有88分打點、66得分。