中職／是否成為自由球員？周思齊：還沒走出傷痛

中華職棒今天公布符合自由球員資格名單，一共有24人，其中以中信兄弟隊周思齊動向最受矚目，不過是否行使權利，經紀公司暫時未討論，周思齊本人則說：「還沒走出傷痛。」

周思齊今年打出回春成績，打擊率3成24是個人近4年新高，單季22轟更創個人新紀錄，好表現被球迷讚為「老鬼」，今年球季合約結束，也再次符合自由球員資格。

今年總冠軍賽後，周思齊曾表達留隊意願，希望能在這支從小喜愛的球隊中繼續奮戰，不過是否行使自由球員資格，則未透露，周思齊的經紀公司悍創運動行銷表示，因為今天才公布名單，「還沒跟球員談過」。

對於是否行使權利？由於距離總冠軍賽敗北還沒過多久，周思齊今天表示，還沒走出傷痛，先休息一下，其他再說，「反正20號嘛，在這之前會決定，這幾天再想想」。

周思齊曾在2013年季後行使自由球員權利，隔年1月與中信兄弟隊達成共識，簽下五年總值3240萬新台幣的大合約，2018年起二度獲得自由球員資格，之後未再行使權利。