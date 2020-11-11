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中職／24人符合自由球員資格 林智勝2度取得
中華職棒大聯盟今天公布2020年取得自由球員資格的名單，一共有24人，其中以富邦和將隊9人最多，最引人關注的是今年打出回春表現的中信兄弟隊周思齊，是否會行使這項權利？
中職規章規定，年資累計9個球季的選手可取得自由球員資格，今年共16人，包括統一獅隊潘威倫、王鏡銘、高國慶、林其緯、陳鏞基、潘武雄；樂天桃猿隊林泓育、林智平、郭嚴文、詹智堯；富邦悍將隊蔡明晋、方克偉、林宥穎、林益全、張正偉；中信兄弟隊張志豪。
取得自由球員資格另一個條件為，加入中職時大學就讀滿4年以上者，累計打滿8個球季即可，今年有6人，包括兄弟官大元；獅隊傅于剛；桃猿余德龍；悍將賴鴻誠、林晨樺、陳凱倫。
如果過去已行使過自由球員權利，每滿4個球季可再申請一次，今年有兄弟周思齊、林智勝符合標準，其中林智勝是今年第2次取得資格。
根據中職規章第21章「自由球員辦法」中規定，取得自由球員資格選手，如要行使自由球員權利時，須於公告日起7個工作日內，以書面向所屬球團表達行使自由球員權利意願，即20日前須提出。
中職史上僅有8人（9次）行使過權利，其中彭政閔在2011、2016年兩度行使，另外包括2011年陽建福，2013年周思齊，2014年張建銘，2015年陳金鋒、林智勝、鄭達鴻，2016年王勝偉，其中僅林智勝及鄭達鴻成功轉隊。
由於複數年合約還沒走完的選手，無法申請自由球員資格，今年名單的24人中，獅隊潘威倫、潘武雄，悍將隊林益全以及猿隊林泓育、郭嚴文都有複數年合約。
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