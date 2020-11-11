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中職／24人符合自由球員資格 林智勝2度取得

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟林智勝再次取得自由球員資格。 聯合報系資料照
中信兄弟林智勝再次取得自由球員資格。 聯合報系資料照

中華職棒大聯盟今天公布2020年取得自由球員資格的名單，一共有24人，其中以富邦和將隊9人最多，最引人關注的是今年打出回春表現的中信兄弟隊周思齊，是否會行使這項權利？

中職規章規定，年資累計9個球季的選手可取得自由球員資格，今年共16人，包括統一獅隊潘威倫、王鏡銘、高國慶、林其緯、陳鏞基、潘武雄；樂天桃猿隊林泓育、林智平、郭嚴文、詹智堯；富邦悍將隊蔡明晋、方克偉、林宥穎、林益全、張正偉；中信兄弟隊張志豪。

取得自由球員資格另一個條件為，加入中職時大學就讀滿4年以上者，累計打滿8個球季即可，今年有6人，包括兄弟官大元；獅隊傅于剛；桃猿余德龍；悍將賴鴻誠、林晨樺、陳凱倫。

今年打出回春表現的中信兄弟隊周思齊是否會行使自由球員權利引人關注。 聯合報系資料照
今年打出回春表現的中信兄弟隊周思齊是否會行使自由球員權利引人關注。 聯合報系資料照

如果過去已行使過自由球員權利，每滿4個球季可再申請一次，今年有兄弟周思齊、林智勝符合標準，其中林智勝是今年第2次取得資格。

根據中職規章第21章「自由球員辦法」中規定，取得自由球員資格選手，如要行使自由球員權利時，須於公告日起7個工作日內，以書面向所屬球團表達行使自由球員權利意願，即20日前須提出。

中職史上僅有8人（9次）行使過權利，其中彭政閔在2011、2016年兩度行使，另外包括2011年陽建福，2013年周思齊，2014年張建銘，2015年陳金鋒、林智勝、鄭達鴻，2016年王勝偉，其中僅林智勝及鄭達鴻成功轉隊。

由於複數年合約還沒走完的選手，無法申請自由球員資格，今年名單的24人中，獅隊潘威倫、潘武雄，悍將隊林益全以及猿隊林泓育、郭嚴文都有複數年合約。

自由球員 中職 林智勝

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