中職／7年6度爭冠 兄弟建軍方向還是值得肯定

統一獅今年例行賽最後兩戰，先擊退索沙，再扳倒德保拉，拿到下半季冠軍，取得台灣大賽門票，與中信兄弟對決，在1勝3敗劣勢下，先後打敗羅傑斯、德保拉、米蘭達奪冠，完成不可能的任務，這絕對是中華職棒最不可思議、最經典的封王歷程之一。

台灣大賽開打前，筆者預測中信兄弟能以4勝1敗輕取統一獅封王，原因在於兄弟三洋投對統一主力打者陳傑憲、林安可、蘇智傑、郭阜林對戰優勢實在太明顯，沒想到統一不斷有人跳出來扮英雄，潘武雄、陳鏞基、林祐樂、江亮緯、林靖凱、吳桀睿先後建功，加上統一教練團靈活調度變陣，讓兄弟防不勝防。

最關鍵的人物，絕對是大賽前不被看好的統一加拿大籍洋投布雷克，去年他在韓職防禦率4.34，28次先發只拿6勝，未獲樂天巨人續約，今年來到統一防禦率高達5.68，沒想到布雷克台灣大賽表現超神勇，第一戰先發6局失1分穩住戰局，才有延長賽潘武雄代打三分砲贏球。

第5戰布雷克先發9局完封勝，統一才有續命最後兩戰，第7戰布雷克更後援最後兩局守成拿下救援成功，他絕對值得拿到台灣大賽MVP，韓國媒體對於布雷克的好表現也大感意外。

統一獅洋投布雷克是中信兄弟慘遭逆轉的關鍵人物，他雖然不算是頂尖投手，但或許是大賽的氣氛讓他有超水準的演出，就像兄弟過去的洋投養父鐵一樣，寫下個人生涯中最傳奇的一頁。 聯合報系資料照片

事實上，台灣大賽7戰兄弟犯了不少錯誤，其實統一也出現許多錯誤，一度把自己逼入絕境，不過，獅子軍修正、反制能力非常迅速，就拿殊死第7戰來說好了，3局下兄弟不斷用打跑戰術撕裂統一防線，反以4:3超前，全隊士氣大振，全場象迷歡聲雷動，統一先發投手泰迪單局已被擊出6支安打，很可能早早被打退場，戰局對統一極為不利。

結果，統一已有所警覺，開始做「pitch out」，一出局一、三壘有人，岳政華打擊，第一球兄弟就發動打跑戰術，結果獅隊早就防備「pitch out」，岳政華伸長手還是碰不到球，抓到三壘跑者江坤宇，隨後岳政華擊出內野滾地球出局攻勢瓦解。

短期大賽戰術運用沒有對或錯，只有敢與不敢，前6戰兄弟教練團戰術極度保守，第7戰忽然甦醒，但3局下又過於大膽、躁進，沒意識到統一教練團早已識破警覺，別忘了，統一首席教練可是名捕手高志綱，怎麼可能讓對手食髓知味後予取予求。

統一獅首席教練高志綱過去大賽經驗極其豐富，中信兄弟想連續偷雞可沒那麼容易。 聯合報系資料照片

3局下兄弟沒能把泰迪打退場，逼得統一啟用大量牛棚投手，竟讓泰迪投到第7局，兄弟沒再多拿分數，一舉擊潰統一是最大敗筆，如果能再添1、2分，或許就不會有7局上米蘭達、陳家駒換投捕時機這類討論問題了，所以第7戰3局下雙方教練團鬥智統一勝出，是整場比賽最關鍵的地方，也讓統一止住失血再伺機反攻登頂。

這次台灣大賽打的是兩球團挹注的資源與後勤團隊，無論洋投戰力、情蒐資料、二軍農場養成、訓練基地、選秀編成甚至賽前餵球投手，兄弟都在統一之上，無怪乎統一總教練林岳平日前接受媒體採訪時曾透露，兄弟作戰有一群團隊會提供很多資訊給教練團，反觀我們是教練團去掌握選手狀況，兄弟確實在後勤資源方面較好。

因此，台灣大賽統一逆勢奪冠可以說是偶然，不能視為必然，過去7年兄弟就打過6次台灣大賽，僅2018年缺席，雖然最終都以爭冠失利收場，不過可以看到兄弟投入大量資源的確奏效，也是一支職業棒球隊應該要有的樣子，值得各隊借鏡，未來絕對還是大賽常客。

中信兄弟在團隊大力支持下，體質已大幅改善，今年未能奪冠實在是相當可惜，但未來幾年仍有爭冠的實力。 聯合報系資料照片

因為中信兄弟投入大量資源，擔任兄弟總教練壓力極大，除了總冠軍，其餘免談，7年期間歷經謝長亨、吳復連、史耐德、伯納、丘昌榮執教都無法拿到總冠軍，當初吳復連當兄弟教頭，例行賽累計勝率近6成，兩年都領軍打進台灣大賽，但又如何，依然遭解職。

今年丘昌榮第一年當總教練，勝率0.568還低於吳復連，接下來命運會是如何呢？值得關注。另外，球團也應該思索，為什麼砸重金、花大錢，總教練換了又換依然一冠難求，對症下藥才能藥到病除。