中職／沒進總冠軍賽名單 吳東融收最佳二壘手

沒進入總冠軍賽28人名單，中信兄弟隊吳東融今天收到安慰獎，他在年度最佳九人暨指定打擊獎二壘手出線，繼去年拿到二壘手金手套後，今年再收最佳九人肯定。

兄弟一連兩天在個人獎項大豐收，共6人在金手套上榜、5人擒獲最佳九人暨指定打擊，德保拉收下最佳投手，內野獨漏游擊手江坤宇，他以144分不敵富邦悍將隊李宗賢的190分，其他內野許基宏、吳東融、王威晨全數獲獎，周思齊則在指定打擊拿到全部第一名選票。

吳東融整季出賽87場、守了84場二壘，繳出2成88打擊率，在金手套與最佳九人雙料入圍，卻未進入總冠軍賽28人名單，當時已經引起球迷熱議，如今再確定收下最佳九人二壘手。

吳東融在二壘票選拿到124分，擊敗樂天桃猿隊郭嚴文的113分和統一獅隊林靖凱的49分。

吳東融昨晚透過粉絲團感謝球迷整季的支持，他表示，「感謝教練團及隊友們共同打拼了一年，雖然結果不是我們想要的，但過程的點點滴滴都是滋潤我們的養份。今年球季的結束，代表新球季的準備期來了，我會繼續努力，把今年的淚水化做進步的動力，明年我要更好。 」