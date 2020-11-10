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中職／獅隊三帥包辦最佳九人外野手 締造史上第一次

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅「外野三帥」林安可（左起）、陳傑憲與蘇智傑。中央社
統一獅「外野三帥」林安可（左起）、陳傑憲與蘇智傑。中央社

中職年度最佳九人暨最佳指定打擊獎放榜，統一獅隊「外野三帥」林安可陳傑憲蘇智傑，無意外橫掃外野位置，寫下史上第一次單一球隊包辦最佳九人外野手。

獅隊「外野三帥」本季打擊成績亮眼，陳傑憲以174支安打、3成60打擊率帶走安打王、打擊王，林安可繳出32轟、99分打點，收下全壘打王、打點王，蘇智傑雖無打擊個人獎項進袋，但他的28轟與98分打點都高居第二。

「三帥」在最佳九人票選上大獲全勝，林安可拿到155分、陳傑憲111分、蘇智傑87分，擊敗中信兄弟詹子賢的37分和張志豪的2分。

兄弟洋投德保拉以16勝、192次奪三振、3.20防禦率拿下三冠王，順利抱回最佳投手獎；樂天桃猿隊強打捕手廖健富以超過3成的打擊率脫穎而出，首度拿下最佳捕手獎。

兄弟野手共有4人上榜，一壘手許基宏、三壘手王威晨完成金手套、最佳九人雙料得獎，二壘手由吳東融出線，39歲老將周思齊本季敲出生涯新高的22轟，成為唯一全部44張選票都拿到第一名的得獎者。

富邦悍將隊在金手套「槓龜」，在最佳九人也僅有一人上榜，李宗賢則在游擊手票選拿到190分，擊敗兄弟小將江坤宇的144分。

林安可 陳傑憲 蘇智傑

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