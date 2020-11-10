快訊

2印尼籍移工感染新冠肺炎來台皆無症狀 出關前採檢揪出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

棒球／宋文華關門蔣宗錡致勝安 爆米花中培隊搶勝

中央社 / 台北10日電
宋文華(右三)。 中央社
宋文華(右三)。 中央社

爆米花棒球聯盟中華培訓隊今天與綺麗珊瑚成棒隊交手，中培隊邱宇倫6局優質先發，蔣宗錡單場2安1打點，送回球隊致勝分，宋文華後援1局穩守，中培隊終場以3比2拿下勝利。

2020年棒米花棒球聯盟上週沒有賽程，中華培訓隊上週與中職味全龍隊打3場交流賽，今天在桃園青埔棒球場與綺麗珊瑚隊交手。

中華培訓隊邱宇倫先發首局有狀況，1人出局後接連被敲3支安打失掉2分，2局開始回穩、越投越順手，今天總計用71球投6局，僅被敲出4支安打，投出3次三振，失掉2分責失分，展現壓制力。

中華培訓隊首局選到3次四壞保送、一度攻占滿壘，但缺適時一擊、沒有拿下分數，前4局打完0比2落後，5局靠著失誤、高飛犧牲打先追1分，6局陳建川、葉浚琳都選到保送，吳家洋敲出內野安打，送回追平分。

中華培訓隊7局再起攻勢，2人出局後靠著鄭宗哲二壘打、蔣宗錡安打，送回超前分，順利拿下比賽勝利；蔣宗錡9局打擊機會再敲出二壘打，但隊友沒能延續攻勢、沒有多添分數，今天單場2打數敲2安、貢獻1分打點。

中培隊7局啟動牛棚，李超中繼2局沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，旅美球員宋文華後援投1局被敲1支安打，投出2次三振、無失分，順利關門幫助球隊守住勝利。

今天原訂在羅東棒球場舉行的2場爆米花賽事，因為下雨、場地積水取消；中華培訓隊明天將在青埔棒球場與台南市成棒隊交手。

棒球 綺麗珊瑚

延伸閱讀

中職／系列賽10安打全隊之最 林安可當重砲也當腿哥

日職／引退賽三振收尾 吉見一起告別中日龍隊

棒球／曾仁和對龍隊練習賽先發 投兩局肌肉緊繃退場

爆米花聯盟／先發5局失4分 胡智為自評不及格

相關新聞

日職／火腿檢討洋砲戰力 王柏融明年迎接合約年挑戰

日職太平洋聯盟完成例行賽全部賽程，日本火腿隊以第5作收，連續兩年都居後段班，球團明年戰力規畫、教練團改組，球團經理吉村浩...

日職／繳生涯最差成績 宋家豪為沒幫上球隊說抱歉

日職樂天金鷲隊的賽程在7日落幕，台灣投手宋家豪也在8日返台，今年繳出4季以來最差成績，他表示很抱歉無法幫上球隊，也期許來...

日職／大力補強卻無緣季後賽 樂天又要換教頭？

洋聯本季例行賽賽程於昨日全數結束，在前段班的是早已確定優勝的軟銀、週日驚險取得季後賽門票的羅德、連霸失敗的西武，後段班則是樂天、火腿及歐力士3隊。 樂天去年在前監督平石洋介的帶領下重回前段班，季

中職／江坤宇、林靖凱 二游最年輕金手套

中信兄弟隊在總冠軍賽失利，在金手套獎項上大豐收，一共帶走6席，中信隊江坤宇和獅隊林靖凱，都以未滿21歲的年紀獲獎，昔日平...

中職／獅隊14日府城封王遊行

全年勝率僅4成87，統一獅隊逆勢站上中華職棒的王座，前晚收下隊史第10座總冠軍，球團也宣布將於14日舉辦封王遊行，與台南...

棒球／宋文華關門蔣宗錡致勝安 爆米花中培隊搶勝

爆米花棒球聯盟中華培訓隊今天與綺麗珊瑚成棒隊交手，中培隊邱宇倫6局優質先發，蔣宗錡單場2安1打點，送回球隊致勝分，宋文華...

關懷盃／傳授技術和經驗 張育成轉當教練

同樣是台東出身，田徑跨欄女將羅佩琳昨天和3位棒球好手王躍霖及張進德、張育成兄弟同台，一起宣傳19日在故鄉開打的第27屆關...

日職／吳念庭先發扛第六棒 西武2分都他打的

西武獅隊今天與軟銀鷹隊交手，台將吳念庭在這場「消化試合」中擔任先發第六棒、一壘手，3打數敲出2支安打、都帶有打點，西武終...

中職／丘昌榮去留待討論 領隊：還是要說辛苦了

中信兄弟隊兵敗總冠軍賽，近10年、6次爭冠都失利，總教練丘昌榮帶兵第一年，差1勝無法率隊登頂，他表示將承擔責任。領隊劉志...

中職／金手套6人初次獲獎 江坤宇、林靖凱寫最年輕紀錄

隨著統一獅隊稱霸總冠軍賽，中職賽季正式落幕，個人獎項也要陸續放榜，今天聯盟公布金手套得主，9人中有6位新面孔，昔日平鎮高...

關懷盃／27屆賽事快樂原夢 王躍霖、張進德返鄉回饋

邁入第27屆的關懷盃棒球邀請賽，本月19日到22日在台東舉辦，國小就以球員身分參與的樂天桃猿隊投手王躍霖，今年也將回到台...

中職／42歲奪冠本土第一人 高國慶：還是當選手幸福

作為現役最資深球員，統一獅隊42歲老將高國慶10度征戰總冠軍賽、6次戴上冠軍戒指，今年這一冠，也讓他成為史上年紀最大的奪...

熱門新聞

秒殺田中馬拉松 媽找兒子代跑拿第一網路罵翻

中職／丘昌榮去留待討論 領隊：還是要說辛苦了

籃球／未穿贊助商產品 林書豪遭CBA重罰237萬元

NBA／新賽季不會有球隊破73勝 老湯普森：我敢打賭

NBA球季72天後重啟 各隊部署大亂

日職／火腿檢討洋砲戰力 王柏融明年迎接合約年挑戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。