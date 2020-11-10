棒球／宋文華關門蔣宗錡致勝安 爆米花中培隊搶勝

爆米花棒球聯盟中華培訓隊今天與綺麗珊瑚成棒隊交手，中培隊邱宇倫6局優質先發，蔣宗錡單場2安1打點，送回球隊致勝分，宋文華後援1局穩守，中培隊終場以3比2拿下勝利。

2020年棒米花棒球聯盟上週沒有賽程，中華培訓隊上週與中職味全龍隊打3場交流賽，今天在桃園青埔棒球場與綺麗珊瑚隊交手。

中華培訓隊邱宇倫先發首局有狀況，1人出局後接連被敲3支安打失掉2分，2局開始回穩、越投越順手，今天總計用71球投6局，僅被敲出4支安打，投出3次三振，失掉2分責失分，展現壓制力。

中華培訓隊首局選到3次四壞保送、一度攻占滿壘，但缺適時一擊、沒有拿下分數，前4局打完0比2落後，5局靠著失誤、高飛犧牲打先追1分，6局陳建川、葉浚琳都選到保送，吳家洋敲出內野安打，送回追平分。

中華培訓隊7局再起攻勢，2人出局後靠著鄭宗哲二壘打、蔣宗錡安打，送回超前分，順利拿下比賽勝利；蔣宗錡9局打擊機會再敲出二壘打，但隊友沒能延續攻勢、沒有多添分數，今天單場2打數敲2安、貢獻1分打點。

中培隊7局啟動牛棚，李超中繼2局沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，旅美球員宋文華後援投1局被敲1支安打，投出2次三振、無失分，順利關門幫助球隊守住勝利。

今天原訂在羅東棒球場舉行的2場爆米花賽事，因為下雨、場地積水取消；中華培訓隊明天將在青埔棒球場與台南市成棒隊交手。