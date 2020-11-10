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日職／繳生涯最差成績 宋家豪為沒幫上球隊說抱歉
日職樂天金鷲隊的賽程在7日落幕，台灣投手宋家豪也在8日返台，今年繳出4季以來最差成績，他表示很抱歉無法幫上球隊，也期許來年調整到更好的狀況，「我會盡我全力幫助球隊贏球。」
宋家豪近3年卡位樂天牛棚重點戰力，但今年出賽成績不若前兩年出色，出賽38場，合計36.1局丟掉29分（責失28分），挨了7發全壘打，整季防禦率以6.94作收，是他在一軍4季以來最差成績。
樂天球季結束後，宋家豪已在8日返台，談起今年球季表現有遺憾，最自責無法幫到球隊，也提到今年球季因疫情影響，一度只能閉門開打，「但總是從球迷那裡得到熱情支持，我對此覺得很感激。」
宋家豪表示，「明年球季，我會調整到更出色的身心狀態，盡我全力為球隊的勝利而努力。」
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