快訊

WHO：輝瑞疫苗明年3月供給需要族群 將根本改變疫情

孤獨死悲慘？從65歲日本奶奶之死 看到「最理想善終方式」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／繳生涯最差成績 宋家豪為沒幫上球隊說抱歉

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
家豪。資料照
家豪。資料照

日職樂天金鷲隊的賽程在7日落幕，台灣投手宋家豪也在8日返台，今年繳出4季以來最差成績，他表示很抱歉無法幫上球隊，也期許來年調整到更好的狀況，「我會盡我全力幫助球隊贏球。」

宋家豪近3年卡位樂天牛棚重點戰力，但今年出賽成績不若前兩年出色，出賽38場，合計36.1局丟掉29分（責失28分），挨了7發全壘打，整季防禦率以6.94作收，是他在一軍4季以來最差成績。

樂天球季結束後，宋家豪已在8日返台，談起今年球季表現有遺憾，最自責無法幫到球隊，也提到今年球季因疫情影響，一度只能閉門開打，「但總是從球迷那裡得到熱情支持，我對此覺得很感激。」

宋家豪表示，「明年球季，我會調整到更出色的身心狀態，盡我全力為球隊的勝利而努力。」

宋家豪 樂天金鷲 牛棚

延伸閱讀

日職／宋家豪、陳冠宇二軍同場登板 皆無失分

日職／陽岱鋼宋家豪二軍同場出賽 呂彥青挨轟2分砲

日職／宋家豪再度下放二軍 王柏融仍無回一軍消息

日職／陳冠宇連6場出賽無失分 宋家豪挨轟3分彈

相關新聞

日職／火腿檢討洋砲戰力 王柏融明年迎接合約年挑戰

日職太平洋聯盟完成例行賽全部賽程，日本火腿隊以第5作收，連續兩年都居後段班，球團明年戰力規畫、教練團改組，球團經理吉村浩...

日職／繳生涯最差成績 宋家豪為沒幫上球隊說抱歉

日職樂天金鷲隊的賽程在7日落幕，台灣投手宋家豪也在8日返台，今年繳出4季以來最差成績，他表示很抱歉無法幫上球隊，也期許來...

日職／大力補強卻無緣季後賽 樂天又要換教頭？

洋聯本季例行賽賽程於昨日全數結束，在前段班的是早已確定優勝的軟銀、週日驚險取得季後賽門票的羅德、連霸失敗的西武，後段班則是樂天、火腿及歐力士3隊。 樂天去年在前監督平石洋介的帶領下重回前段班，季

中職／江坤宇、林靖凱 二游最年輕金手套

中信兄弟隊在總冠軍賽失利，在金手套獎項上大豐收，一共帶走6席，中信隊江坤宇和獅隊林靖凱，都以未滿21歲的年紀獲獎，昔日平...

中職／獅隊14日府城封王遊行

全年勝率僅4成87，統一獅隊逆勢站上中華職棒的王座，前晚收下隊史第10座總冠軍，球團也宣布將於14日舉辦封王遊行，與台南...

關懷盃／傳授技術和經驗 張育成轉當教練

同樣是台東出身，田徑跨欄女將羅佩琳昨天和3位棒球好手王躍霖及張進德、張育成兄弟同台，一起宣傳19日在故鄉開打的第27屆關...

日職／吳念庭先發扛第六棒 西武2分都他打的

西武獅隊今天與軟銀鷹隊交手，台將吳念庭在這場「消化試合」中擔任先發第六棒、一壘手，3打數敲出2支安打、都帶有打點，西武終...

中職／丘昌榮去留待討論 領隊：還是要說辛苦了

中信兄弟隊兵敗總冠軍賽，近10年、6次爭冠都失利，總教練丘昌榮帶兵第一年，差1勝無法率隊登頂，他表示將承擔責任。領隊劉志...

中職／金手套6人初次獲獎 江坤宇、林靖凱寫最年輕紀錄

隨著統一獅隊稱霸總冠軍賽，中職賽季正式落幕，個人獎項也要陸續放榜，今天聯盟公布金手套得主，9人中有6位新面孔，昔日平鎮高...

關懷盃／27屆賽事快樂原夢 王躍霖、張進德返鄉回饋

邁入第27屆的關懷盃棒球邀請賽，本月19日到22日在台東舉辦，國小就以球員身分參與的樂天桃猿隊投手王躍霖，今年也將回到台...

中職／42歲奪冠本土第一人 高國慶：還是當選手幸福

作為現役最資深球員，統一獅隊42歲老將高國慶10度征戰總冠軍賽、6次戴上冠軍戒指，今年這一冠，也讓他成為史上年紀最大的奪...

中職／獅隊暌違7年奪冠 14日舉辦封王遊行

統一獅隊昨晚以4勝3敗撂倒中信兄弟隊，收下隊史第10冠，也是相隔7年再次稱霸，球隊將於14日舉辦封王遊行，與獅迷分享榮耀...

熱門新聞

秒殺田中馬拉松 媽找兒子代跑拿第一網路罵翻

中職／丘昌榮去留待討論 領隊：還是要說辛苦了

籃球／未穿贊助商產品 林書豪遭CBA重罰237萬元

NBA／新賽季不會有球隊破73勝 老湯普森：我敢打賭

NBA球季72天後重啟 各隊部署大亂

中職／金手套6人初次獲獎 江坤宇、林靖凱寫最年輕紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。