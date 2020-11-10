日職／大力補強卻無緣季後賽 樂天又要換教頭？

洋聯本季例行賽賽程於昨日全數結束，在前段班的是早已確定優勝的軟銀、週日驚險取得季後賽門票的羅德、連霸失敗的西武，後段班則是樂天、火腿及歐力士3隊。

樂天去年在前監督平石洋介的帶領下重回前段班，季後卻被撤換，由二軍監督三木肇接任，今年季前GM石井一久在自由市場大力補強，期望繼13年後再次奪下聯盟優勝，當然，樂天補強後的陣容是絕對有望達成這個目標的，季初也確實打出高潮，7月初衝上聯盟首位，即使在7月底被軟銀超車，直到8月中都還在第二名的位置，但8月底跌落第3，自此便一蹶不振，逐漸被羅德拉大差距，10月底又掉一名，最終就以聯盟第4名作收，成績反而比去年還差，勝率再度掉到5成以下。

打擊並不是樂天本季落居第4的原因，去年的團隊打擊率是2成51，總得分是聯盟第3，安打及全壘打則都是第4，今年的團隊打擊率提升到2成58，總得分及安打躍居6隊之冠，全壘打也上升到第2，而去年次數極少的48次盜壘，也增加到67次，雖然仍是聯盟最低，但打擊、長打及速度等進攻數據都有明顯的進步，本季加入的鈴木大地、羅梅洛（Stefen Romero）及新人小深田大翔是成長的動力引擎。

鈴木季前行使自由球員權利，從羅德轉到樂天，今年120場全勤，打出2成95打擊率、141支安打、4轟及55分打點的成績；羅梅洛出賽103場，交出2成72打擊率、24轟及63分打點，與過去幾年相當的表現；小深田在新人年也出賽了112場，2成88打擊率、3轟及31分打點，另外還有17次盜壘，也是樂天打線上的一大亮點；原本就在隊上的主砲淺村榮斗，今年也是全勤，以32轟拿下了生涯首座全壘打王，104分打點也是聯盟第2；島內宏明也維持穩定的打擊內容，這幾名主力打者讓樂天有全聯盟數一數二的火力輸出。

鈴木大地轉戰到樂天後雖然長打縮水，但打擊率上升到.295，整體表現還算是穩定。 擷圖自樂天金鷲官方網站

樂天本季的補強其實是成功的，除了上述的3名打者之外，補進涌井秀章也是神來一筆，涌井先發了20場，投出11勝4敗3.60防禦率的成績，不但是近5年來最佳，也拿下了個人的第4座勝投王，如果沒有他的加入，樂天今年在少了美馬學的狀況下，先發投手輪值調度會更加艱難，不過8月前的10場先發就拿到8勝、防禦率只有2.25的涌井，在9月後陷入低潮，9到11月同樣是先發10場，卻只拿到3勝，防禦率也超過5，與樂天的順位演變有顯著的相關性。

去年中簽下7年大約的則本昂大，在上季初動了左肘手術，季中復出只先發了12場拿到5勝，中斷了生涯加入職棒後連續6年雙位數勝投的紀錄，今年先發18場，勝投跟上季一樣只有5勝，雖然他獲得隊友的援護率並不高也是勝投不多的原因，但防禦率逼近到4，連同被打擊率及WHIP都是生涯最差，狀況沒有像前幾年那麼好是事實；還好岸孝之在9月中傷癒復出，10、11月先發6場拿到5勝，防禦率不到2，本季7勝0敗，是球季後半段表現最佳的先發投手；而其他幾名年輕的先發投手，球季後半段都無法穩定在輪值中，是樂天戰績不佳的原因之一。

後援投手是樂天在球季前兩個月能維持競爭力的最大關鍵，卻也是後半段失速的主因，幾名主力牛棚如布希尼斯（Alan Busenitz）、森原康平、宋家豪、查構思（J.T. Chargois）及酒居知史等人，季初幾乎都有穩定的表現，但7、8月後陸續出狀況，加上樂天高層誤判情勢，7月中竟然把過去幾年的主力後援高梨雄平交易到巨人，導致牛棚缺人，9月底甚至把原本已轉先發，且漸入佳境的松井裕樹再拉回牛棚，挖東牆補西牆，把問題又丟到先發戰力上，先發後援都出現缺口，樂天的團隊防禦率來到4.19，只小贏西武的4.26，跟去年聯盟第2的表現比起來退步非常多。

即使平石去年帶領樂天重回季後賽，包括GM石井在內的樂天高層並不滿意這樣的成績，因此決定不與他續約，欽定三木接任，但今年戰績比去年更差，等於是自打嘴巴，雖然石井在接受訪問時將大半責任扛在肩上，不過到底樂天高層會不會因此再度更換新監督，相信很快就有答案出現，但球迷對於石井的不滿聲浪高漲已是事實；題外話，台灣球迷比較關心的，或許是中職的樂天是否也會同步更換總教練吧。