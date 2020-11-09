黑豹旗青棒64強開打 玉里東石搶勝32強碰頭

黑豹旗青棒賽64強今天開打、科班球隊碰頭，東石高中盧孟揚7局7K、好投壓制，率隊以3比2淘汰北科附工，玉里高中團隊17安攻勢串聯，以11比2擊敗麥寮；東石、玉里將於32強碰頭。

2020年黑豹旗全國高中棒球大賽64強今天在台中台體大、新北三重棒球場兩地開打，上屆季軍東石高中今天與上屆第8名球隊北科附工交手。

北科附工首局靠著林翰賢三壘打、陽尚澔安打先馳得點，東石高中2局追分，宋自杰安打開啟攻勢，靠著短打推進、莊中華安打、失誤先跑回追平分，魏興明補上安打，幫助球隊以2比1超前比數。

東石高中3局再起攻勢，靠著接連四壞保送、短打推進、莊中華再敲安打，替球隊多添保險分；北科附工4局追回1分、比賽後半段沒能再添分數、吞下敗仗。

東石高中先發投手盧孟揚今天總計用109球投7局，被敲出6支安打投出1次四壞保送、1次觸身球保送、7次三振，失掉2分責失分，優質先發率隊拿下勝利、晉級32強。

玉里高中今天與麥寮高中交手，玉里投打發揮，林鴻祥先發用94球投7局，被敲3支安打，投出7次三振，失掉2分責失分，好投壓制對手打線。

玉里團隊敲出17支安打，終場以11比2順利拿勝、晉級32強，32強將與東石高中交手、爭取晉級機會。