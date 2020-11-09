日職／吳念庭先發扛第六棒 西武2分都他打的

西武獅隊今天與軟銀鷹隊交手，台將吳念庭在這場「消化試合」中擔任先發第六棒、一壘手，3打數敲出2支安打、都帶有打點，西武終場以2：6不敵軟銀，2分都是吳念庭打回來的。

太平洋聯盟已確定由軟銀取得優勝，羅德隊以聯盟第二進入季後賽，吳念庭在已無關晉級席次的比賽先發上陣，繳出不俗表現。

西武在第二局先由梅西亞（Ernesto Mejia）保送、木村文紀敲安，攻占得點圈，吳念庭的安打打穿防線，送回西武的第1分。

吳念庭雖為西武首開紀錄，但軟銀隨即在三局下就靠松田宣浩的陽春砲追平，柳田悠岐補上兩分砲，軟銀此後未再落後。

吳念庭的第二打席選到保送，第三打席吞下三振，第八局在木村文紀的三壘打之後接續敲安，再帶有1分打點，西武此役的2分都是吳念庭所貢獻。

吳念庭3打數敲出2安打，打擊率上升至2成27，此役除了負責一壘守備，也在七局後移防游擊。