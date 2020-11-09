關懷盃／王躍霖參加當充電 看小球員進步很開心

中職樂天桃猿隊投手王躍霖抱著傳承回饋的心，從2016年起以教練身分參與關懷盃，他表示參與關懷盃可以重新充電，看到小球員每年的進步和不同，會很開心、也給自己勇氣。

樂天桃猿隊投手王躍霖今天出席關懷盃棒球賽開打記者會，王躍霖回憶國小、國中時都有打過關壞盃，受到很多前輩和學長的指導，心裡滿滿的感謝，回到中職打球後，每年以教練身分參與關懷盃，都會從頭待到尾，希望傳承經驗給年輕小球員。

王躍霖對於關懷盃的回憶很多，印象最深刻是林智勝剛加入中職La New熊隊時、當時在關懷盃棒球教室受過林智勝指導，「他那時候很紅，我對他鼻子上的疤印象很深，沒想到後來還有機會在中職當隊友。」

王躍霖也提到，過去也曾受到現任樂天桃猿隊牛棚教練的林英傑指導，那時後自己才國小，現在回想起來很不可思義。

近幾年參與關懷盃賽事，王躍霖感觸很深，這些小球員很有可能都未來台灣棒壇的新星，世代傳承也讓他聯想到今年球季冒出頭的中信兄弟20歲內野手江坤宇，年紀輕輕表現超齡、像是「老將」，王躍霖希望透過傳承，現役職棒球員當小球員的榜樣，讓台灣棒球越來越好。