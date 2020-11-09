關懷盃／張進德當教練 要分享保護身體觀念

富邦悍將捕手張進德此次關懷盃將首度以教練身分參與，他希望分享保護身體的觀念給小球員，幫助他們未來路走得更長遠；張進德本季例行賽最終戰傷到大腿，預計關懷盃後恢復訓練。

關懷盃棒球賽將於19日至22日在台東舉行，今天開賽記者會上秀出張進德和效力美職印地安人隊的弟弟張育成過去打關懷盃的照片，兩人對關懷盃最難忘的印象都是受退役球星張泰山指導，張進德笑說家中還有張泰山中職千安紀念球。

張進德此次將首度以教練身分回到台東參與關懷盃，他表示很期待，過去學長、前輩們也是這樣幫助自己，現在轉換身分希望可以幫助小球員，「人生很長，他們未來的路還會遇到很多事情，可以早點告訴他們是好事」。

張進德近年受到傷勢所苦有感而發，慢慢了解自己的身體，學會如何調整、休養、保護自己。張進德表示，基層球員訓練多、比賽多，有時候為了成績難免很操，但保護措施一定要做好，可以幫助他們未來的路走得更長遠。

張進德表示，今年例行賽最後一場比賽因為跑壘大腿不適，評估要休息至少2至3週，目前沒有參加球隊秋訓，在關懷盃之後才會恢復訓練。