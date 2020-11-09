中職／丘昌榮去留待討論 領隊：還是要說辛苦了

中信兄弟隊兵敗總冠軍賽，近10年、6次爭冠都失利，總教練丘昌榮帶兵第一年，差1勝無法率隊登頂，他表示將承擔責任。領隊劉志威表示，將等內部討論整體規畫後再做決定，但也肯定他執掌兵符第一年就面對很多狀況，「還是要說辛苦了。」

兄弟今年以完整的戰力衝擊總冠軍賽，3位超強洋投被認為是爭冠利器，也在前4戰就打下3勝1敗優勢，卻硬生生吞下3連敗，教練團也承受高壓，丘昌榮賽後表示，去留交給球團決定，自己將會承擔一切責任。

劉志威對此表示，丘總的去留，將在內部討論整體規畫後再做決定，但也提到他在第一年執教就面對很多狀況，還是要跟他說辛苦了。

兄弟年年補強，為的就是一解對冠軍的渴望，卻一再失望而歸，今年更是在戰情看好的情況下抱憾。

劉志威表示，沒有拿到總冠軍，再好的例行賽內容與成績，也是對不起球迷及公司。他強調，不會把球迷的支持當做理所當然的依靠，團隊會深切檢討，但球團的建軍方針不會改變，將會繼續深植農場建立系統、培養人才。