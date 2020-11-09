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中職／金手套6人初次獲獎 江坤宇、林靖凱寫最年輕紀錄

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導

隨著統一獅隊稱霸總冠軍賽，中職賽季正式落幕，個人獎項也要陸續放榜，今天聯盟公布金手套得主，9人中有6位新面孔，昔日平鎮高中黃金二游江坤宇林靖凱，雙雙擒獲金手套，以20歲之齡一起寫下最年輕紀錄。

今年共有44位記者與中職紀錄組參與投票，金手套獎金2萬元，以一壘的角逐最激烈，許基宏以139分險勝林益全的118分，生涯首度拿下金手套。

投手與捕手最無懸念，陳家駒以0.998守備率、0.485阻殺率的優異成績，在票選上獲得198分，擊敗林祐樂的71分和林宥穎的70分，獲得壓倒性勝利，繼2015年後再奪捕手金手套，樂天桃猿隊洋投卡本特則以百分之百守備率脫穎而出。

兄弟游擊手江坤宇和獅隊二壘手林靖凱各自出線，兩人都未滿21歲，雙雙成為史上最年輕的金手套游擊手、二壘手，林靖凱的生日比江坤宇晚18天，成為不分位置的最年輕金手套得主。

王威晨在三壘同額競選，順利收下獎項，外野由蘇智傑的157分領銜，完成金手套二連霸，兄弟詹子賢和陳子豪則是首度進榜，分別拿到55和54分，擊敗隊友張志豪。

金手套9席由兄弟搶下6席，獅隊由蘇智傑和林靖凱取得2席，猿隊則由卡本特撐場，唯獨富邦悍將隊在這份榜單上缺席。

林靖凱 江坤宇 中職

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