關懷盃／27屆賽事快樂原夢 王躍霖、張進德返鄉回饋

邁入第27屆的關懷盃棒球邀請賽，本月19日到22日在台東舉辦，國小就以球員身分參與的樂天桃猿隊投手王躍霖，今年也將回到台東教導小球員，他有感而發說：「每年去關懷盃給自己的感受就像重新充電。」

今年賽事以「快樂原夢」為口號，參賽隊伍數達49支，其中少棒33隊創下歷年新高，青少棒16隊，唯二連續27年參賽的「全勤生」是宜蘭三星國小和花蓮太巴塱國小。

王躍霖國小、國中都參加過關懷盃，近年以不同身分重新參與關懷盃，他認為有滿滿的「傳承」味道，過去有很多學長回來，現在這任務換到自己這一輩，「去年看過的小球員，今年也可能看到，很期待看到去年害羞的小球員，今年能勇敢去發揮球技。」

王躍霖和今天一同出席賽事記者會張進德、張育成都來自台東泰源國中，今年首度以指導者身分重回關懷盃的張進德笑喊期待，他說：「很期待有這機會去教導小朋友，人生很長，能早點告訴他們一些事情是好事。」

張進德透露，打算針對身體和心理兩部份去和小球員分享，「我受傷時間很長，可以和小球員講怎麼去保護自己，現在基層球員訓練也很辛苦，告訴這些可以幫助他們的未來。」