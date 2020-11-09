快訊

台華輪停靠高雄港新濱碼頭突傳起火 疏散26人

拜登當選後遲遲未表態 大陸外交部鬆口曝下一步

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／42歲奪冠本土第一人 高國慶：還是當選手幸福

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
中職統一獅隊8日在台灣大賽第7戰擊敗中信兄弟，睽違7年抱回隊史第10冠，陣中老將潘威倫（左起）、陳鏞基、潘武雄與高國慶在系列賽功不可沒，賽後開心合影留念。中央社
中職統一獅隊8日在台灣大賽第7戰擊敗中信兄弟，睽違7年抱回隊史第10冠，陣中老將潘威倫（左起）、陳鏞基、潘武雄與高國慶在系列賽功不可沒，賽後開心合影留念。中央社

作為現役最資深球員，統一獅隊42歲老將高國慶10度征戰總冠軍賽、6次戴上冠軍戒指，今年這一冠，也讓他成為史上年紀最大的奪冠本土球員，許多昔日戰友們都已進入獅隊教練團，但他對選手生涯不設限，高國慶坦言：「還是當選手比較幸福。」

獅隊曾在2007到2009年完成三連霸，同樣是三連霸班底的林岳平與高志綱，如今是獅隊總教練與首席教練，除了外籍教練納瓦洛外，教練團成員全是高國慶、潘武雄、潘威倫的昔日戰友，而現在三人仍以球員身分在場上奮戰。

高國慶自認還能打，也期許球季結束後，找方法讓自己再進化；林岳平也同意，「他確實還能打」，第七戰前夕談到今年最關鍵球員，他點名高國慶，一壘是他開季時最希望找到替代人選的位置，但整季走到這裡，他還是必須仰賴高國慶。

林岳平說：「不要用年紀去淘汰他，要用實力淘汰他，我不可能因為他年紀到了就不讓他上場，而是其他球員要拿出可以讓我用不到國慶的表現。」

高國慶坦言，還是喜歡當選手，「這幾年有很多人都跟我說，當教練的壓力真的很大，我後來想一想，光是現在帶學弟時，跟他們聊天、分享方法，如果出了狀況，我也有壓力，擔心是不是自己說的沒有幫到他們、對他們不適用。」

高國慶表示，「當選手時，不好就自己再加油，如果當教練，要負責30、40個人，想一想那壓力真的太大。」他笑說：「呂總（呂文生）以前有說過，能夠當選手就盡量當，我也覺得還是當選手比較幸福。」

高國慶 林岳平 統一獅 中職

延伸閱讀

中職／從最弱到冠軍 林岳平感謝後勤支持

中職／餅總驚奇年 謝後勤及時幫一把

中職／被評最弱 獅28人齊力逆轉劣勢

中職／餅總想用猛威爾、泰迪搶勝 結果布雷克最穩

相關新聞

中職／金手套6人初次獲獎 江坤宇、林靖凱寫最年輕紀錄

隨著統一獅隊稱霸總冠軍賽，中職賽季正式落幕，個人獎項也要陸續放榜，今天聯盟公布金手套得主，9人中有6位新面孔，昔日平鎮高...

中職／獅隊暌違7年奪冠 14日舉辦封王遊行

統一獅隊昨晚以4勝3敗撂倒中信兄弟隊，收下隊史第10冠，也是相隔7年再次稱霸，球隊將於14日舉辦封王遊行，與獅迷分享榮耀...

中職／42歲奪冠本土第一人 高國慶：還是當選手幸福

作為現役最資深球員，統一獅隊42歲老將高國慶10度征戰總冠軍賽、6次戴上冠軍戒指，今年這一冠，也讓他成為史上年紀最大的奪...

中職／2命運交叉線 獅象大戰7場打好打滿

統一獅以4勝3敗擊敗中信兄弟隊，拿下隊史第10座總冠軍，兄弟的等待則要邁入第11年，兩隊都曾在系列賽拉出3連勝，獅隊在面...

中職／歷經小鬼過世及兄弟失利 峮峮發文：重重一擊的一年

中信兄弟隊奮戰總冠軍戰，歷經男友小鬼(黃鴻升)過世打擊的Passion Sisters峮峮，先前仍趕快收拾心情，回到場上為球隊賣命加油，在兄弟主場都可看見她努力為球隊打氣的身影，只可惜最後兄弟第七戰失

中職／統一獅封王小7竟沒折扣 網友敲碗：改去全家

統一企業為慶祝獅隊封王，上午宣布統一集團旗下美麗事業康是美、統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代將從13日起連三天推出限時優惠活動，不過，卻沒有便利商店7-11折扣的相關優惠，如此一來，有網友就在優

中職／系列賽10安打全隊之最 林安可當重砲也當腿哥

帶著「全壘打王」頭銜初征總冠軍賽，統一獅隊超級新人林安可繳出不俗成績，系列賽場場敲安，累積10支安打，與中信兄弟隊周思齊...

中職／3669天、6亞、5位教頭 兄弟還在等冠軍

10年來拋不出的黃色彩帶，又一次在洲際球場塵封，歷經3669天、6座亞軍、4位卸任教頭，至今還在等待隊史第8座總冠軍。

成也蕭何敗也蕭何 兄弟輸在太依賴洋投

今年的台灣大賽由中信兄弟及統一7-ELEVEn進行交鋒，由於中信有三位強力洋將壓陣，大部份球迷和球評都認為可以輕鬆過關，幫助辜老闆拿下在中職經營兩支球隊的首次冠軍杯。不過另一方面，則有人認為統一的外援

從黑暗期到神奇之旅 獅子軍還是須加速重建

統一獅與中信兄弟在廝殺了7場激烈的比賽之後，終於在今日(8日)分出了勝負，由統一獅隊奪下了2020年台灣大賽的勝利，隊史第10次總冠軍。 昨天可說是獅隊下半季末段開始一連串「驚奇之旅」的集大成，

中職／要球員記住差一點的痛 周思齊動向暫保密

中信兄弟隊近7年6次打進總冠軍賽，卻未能拋下黃色彩帶，這樣的痛，老將周思齊很懂，賽後也勉勵球員，「要記得這個痛。」至於自...

中職／從最弱到冠軍 林岳平感謝後勤支持

統一獅隊完成不可思議的逆襲，1勝3敗後連拿3勝逆轉，總教練林岳平成為史上第八位首次帶隊就奪冠的總教練，他在賽後感謝後勤團...

熱門新聞

中職／獅隊奪隊史第10冠 兄弟命中注定拿亞軍

成也蕭何敗也蕭何 兄弟輸在太依賴洋投

圖輯／獅隊逆轉拿下總冠軍 中信啦啦隊哭成一團

中職／歷經小鬼過世及兄弟失利 峮峮發文：重重一擊的一年

中職／3669天、6亞、5位教頭 兄弟還在等冠軍

從黑暗期到神奇之旅 獅子軍還是須加速重建

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。