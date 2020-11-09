中職／42歲奪冠本土第一人 高國慶：還是當選手幸福

作為現役最資深球員，統一獅隊42歲老將高國慶10度征戰總冠軍賽、6次戴上冠軍戒指，今年這一冠，也讓他成為史上年紀最大的奪冠本土球員，許多昔日戰友們都已進入獅隊教練團，但他對選手生涯不設限，高國慶坦言：「還是當選手比較幸福。」

獅隊曾在2007到2009年完成三連霸，同樣是三連霸班底的林岳平與高志綱，如今是獅隊總教練與首席教練，除了外籍教練納瓦洛外，教練團成員全是高國慶、潘武雄、潘威倫的昔日戰友，而現在三人仍以球員身分在場上奮戰。

高國慶自認還能打，也期許球季結束後，找方法讓自己再進化；林岳平也同意，「他確實還能打」，第七戰前夕談到今年最關鍵球員，他點名高國慶，一壘是他開季時最希望找到替代人選的位置，但整季走到這裡，他還是必須仰賴高國慶。

林岳平說：「不要用年紀去淘汰他，要用實力淘汰他，我不可能因為他年紀到了就不讓他上場，而是其他球員要拿出可以讓我用不到國慶的表現。」

高國慶坦言，還是喜歡當選手，「這幾年有很多人都跟我說，當教練的壓力真的很大，我後來想一想，光是現在帶學弟時，跟他們聊天、分享方法，如果出了狀況，我也有壓力，擔心是不是自己說的沒有幫到他們、對他們不適用。」

高國慶表示，「當選手時，不好就自己再加油，如果當教練，要負責30、40個人，想一想那壓力真的太大。」他笑說：「呂總（呂文生）以前有說過，能夠當選手就盡量當，我也覺得還是當選手比較幸福。」