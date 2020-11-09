中職／獅隊暌違7年奪冠 14日舉辦封王遊行

統一獅隊昨晚以4勝3敗撂倒中信兄弟隊，收下隊史第10冠，也是相隔7年再次稱霸，球隊將於14日舉辦封王遊行，與獅迷分享榮耀。

獅隊季前戰力不被看好，被預測將在4隊裡墊底，菜鳥教頭林岳平帶兵帶心成功收服球員的心，讓子弟兵甘心為他拚，加上上半季最弱勢的洋投戰力也獲補齊，下半季逆勢突圍，總冠軍賽再撂倒戰力完整的兄弟，在洲際客場拋下封王彩帶。

球團今天宣布，為了感謝台南市民與全台獅迷的長期支持，將於本周六下午2點舉辦「榮耀獅子軍勇奪十冠封王遊行暨感謝見面會」，隊伍將從台南球場出發，遊行路線與見面會細節將在近日公布。

當天活動將安排選手、萊恩、魚頭君及Uni Girls女孩共同搭乘台南雙層巴士，預計從台南球場出發，封王遊行後，預計在下午3點半於台南球場進行2020統一獅感謝球迷見面會活動，將開放球迷進入場內草皮區及看台區。

首波封王優惠未見球迷最期待的7-11優惠，引起球迷熱議，球團也透過粉絲團表示，「7-ELEVEn慶祝活動，To be continued，敬請期待。」