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花式滑冰／羽生結弦早大畢業 論文研究動態捕捉花滑跳躍
在冬季奧運二連霸的日本男子花式滑冰選手羽生結弦，今年9月從早稻田大學畢業，他畢業論文使用動態捕捉，紀錄自己起跳後空中旋轉三周半動作並進行研究，希望將來有助AI計分。
日刊Sports報導，今年25歲的羽生，2013年起就讀早稻田大學人類科學系，他在練習據點加拿大接受線上遠距教學，進行訓練與比賽時也要兼顧學業，在學期間分別在2014年索契冬季奧運、2018年平昌冬季奧運兩度奪金。
羽生今年9月從早稻田大學畢業，9月20日舉行的畢業典禮因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）縮小規模，僅由代表領取畢業證書，因此羽生沒有出席。
羽生8月曾在電視節目上表示，因為武漢肺炎，他可以非常集中在學業上，並已提出畢業論文。
他的畢業論文題目之一是利用3D動態捕捉技術研究冰上跳躍，他穿上動態捕捉裝置，紀錄自己起跳後空中旋轉三周半動作並進行研究，希望將來對於提升花滑選手技術與AI計分等有所助益。
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