中職／統一獅封王小7竟沒折扣 網友敲碗：改去全家

統一企業為慶祝獅隊封王，上午宣布統一集團旗下美麗事業康是美、統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代將從13日起連三天推出限時優惠活動，不過，卻沒有便利商店7-11折扣的相關優惠，如此一來，有網友就在優惠頁面留言「敲碗」、「改去全家」。

優惠內容為康是美推出全店消費不限金額享85折，消費滿2000再送OPEN POINT 100點，購買統一集團品牌指定商品再享OPEN POINT點數12%回饋；統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代，全館指定櫃位消費滿1000元即送100元電子特別券，活動並首度納入餐飲櫃位，同享優惠。

回顧上次統一獅2013年封王，同樣限量三天優惠活動，包括有「統一系列商品(飲料、泡麵)、7-SELECT(經典茶飲、隨手包)同品項第二件五折，熱狗大亨、大亨堡、統一麵包任兩件第二件五折...等。」，還有網路購物商城「統一系列指定商品(飲料、泡麵)箱購七五折、精選商品五折起，還有機會抽統一獅簽名周邊商品。」

雖業者回應今年優惠比以往好，但對消費者而言，更平價商品優惠較為實用。