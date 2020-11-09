中職／系列賽10安打全隊之最 林安可當重砲也當腿哥

帶著「全壘打王」頭銜初征總冠軍賽，統一獅隊超級新人林安可繳出不俗成績，系列賽場場敲安，累積10支安打，與中信兄弟隊周思齊、王威晨並列最多安打，神奇的是，有高達4支是內野安打，他也笑說在這次總冠軍賽展現了自己的腳程。

林安可本季狂敲32轟，全職野手第一年就登頂全壘打王，但他在總冠軍賽卻化身「腿哥」，系列賽七戰場場敲安，10支安打裡有4支是內野安打。

林安可先是在第一戰面對季賽對戰10打數沒有安打的羅傑斯，以突襲短打點出安打，接下來3支內野安都是面對德保拉敲出，分別是第二戰單場「跑」出2支內野安打，第六戰再追加1支。

林安可笑說：「雖然沒有表現我在例行賽的長打火力，但在總冠軍賽展現我的腳程，只要有上壘，就是有機會。」

他在總冠軍賽仍有長程砲火的展現，第四戰在九局下從兄弟終結者李振昌手中轟出兩分砲，一併在第一年參與台灣大賽，就搞定生涯在總冠軍的首轟。

林安可系列賽累積27打數敲出10安打，打擊率高達3成71，身為菜鳥未在大賽怯場，場場敲安，穩定為球隊貢獻；陳傑憲的9支安打在獅隊陣中居次，接著為潘武雄的8安，他也貢獻全隊最多的7分打點。