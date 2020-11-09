中職／2命運交叉線 獅象大戰7場打好打滿

統一獅以4勝3敗擊敗中信兄弟隊，拿下隊史第10座總冠軍，兄弟的等待則要邁入第11年，兩隊都曾在系列賽拉出3連勝，獅隊在面臨對手「聽牌」的壓力下，打線找到破口，反映教練與選手在系列賽中的應變能力，兄弟則無法及時踩住煞車，又一次讓出大好江山。

史上第五度上演的總冠軍賽獅象大戰，延續過去要打6場起跳的基調，這次7場比賽打好、打滿，兩隊都曾占據氣勢高點，影響勝負天秤的兩次轉折點，出現在第二戰岳東華作戰失敗後的兩分砲，以及兄弟「聽牌」後，第五戰獅隊洋投布雷克以意志力撐出9局完封勝。

獅隊在系列賽搶下第一戰勝利，兄弟又在第二戰開賽就處於0：1落後，氣勢的扭轉從一次戰術失敗後展開，岳東華執行戰術失敗，造成周思齊在三壘前出局，當下難掩懊惱，周思齊還在繞回休息室的路上，鼓勵他專心在下一球上，而岳東華隨後就轟出逆轉兩分砲，帶動5分大局，兄弟終場以9：1大勝。

兄弟從這一勝開始拉出3連勝，不管是洋投德保拉、米蘭達或本土王牌黃恩賜，都對獅隊打線有不俗壓制力，打線也能適時一擊，從第二到第四戰，都是以全面占優的投打實力碾壓獅隊。

獅隊面臨兄弟「聽牌」，從第五戰起展現在背水一戰的堅韌生命力，布雷克以126球獨力撐完9局，不管局數、球數，都是他在韓職不曾繳出過的成績，連總教練林岳平賽後都直呼意外，打到11月，才知道自己麾下有這麼強的投手。

打線也在此戰後重振，獅隊只用4.1局就打退下半季表現強悍的羅傑斯，第六戰面對三冠王德保拉，潘武雄、陳鏞基先打回分數，為團隊紓解壓力，獅隊更在第八局狂灌8分，徹底打爆兄弟，第七戰再攻克米蘭達把關的一役，獅隊在第七局等到突破點，吳桀睿代打敲回超前分，陳傑憲掃出兩分砲。

站在1勝3敗絕境時，是否真的覺得有機會拚回來？林岳平說：「當然有機會，不然我不會說要多拿一張椅子。」

總冠軍賽後記者的模式，敗隊由總教練一人出席，勝隊則有總教練與單場MVP，林岳平連續3戰隻身現身，第四戰賽後走進記者會場地，幫自己多搬了一張椅子，說著「要給明天我們的選手坐」，表現出對團隊的超強信任。