中職／歷經小鬼過世及兄弟失利 峮峮發文：重重一擊的一年

中信兄弟隊奮戰總冠軍戰，歷經男友小鬼(黃鴻升)過世打擊的Passion Sisters峮峮，先前仍趕快收拾心情，回到場上為球隊賣命加油，在兄弟主場都可看見她努力為球隊打氣的身影，只可惜最後兄弟第七戰失利，未能封王，令她也相當難過，於今天凌晨在個人IG上發文，「給人無限希望之後，又賜你重重一擊的一年！」

不過，隨後峮峮也寫道，「哭完之後，仍然要正能量的走起，2020球季大家都辛苦了，我們 #象一家人。」

而網友也紛紛在她的IG留言打氣，「妳很棒」、「加油」、「一起努力吧！」