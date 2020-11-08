中職／3669天、6亞、4位卸任教頭 兄弟還在等冠軍

10年來拋不出的黃色彩帶，又一次在洲際球場塵封，歷經3669天、6座亞軍、4位卸任教頭，至今還在等待隊史第8座總冠軍。

兄弟前一座冠軍在2010年10月23日，當年僅用3位洋投、11名野手出賽，奪得隊史第7冠，到今天在總冠軍賽以3勝4敗不敵統一獅隊，已歷經了3669個沒拿過冠軍的日子。

兄弟從2011到2020年間，共6度出征總冠軍賽，6次全數失利，34場總冠軍賽共吞下11勝23敗，總教練也歷任謝長亨、吳復連、史奈德、伯納再到現在的丘昌榮，精神領袖彭政閔從32歲的顛峰之年，拚到以41歲之齡退休，都無緣再嘗冠軍滋味。

兄弟此前最接近冠軍的一年為2015年，一度在系列賽取得3勝1敗「聽牌」，卻無法關起最後一道門，讓Lamigo桃猿隊以3連勝收尾，兄弟還在第七戰遭猿隊洋投明星演出無安打比賽，與冠軍擦身而過。

兄弟這回又在總冠軍賽花光3勝1敗優勢，3大洋投接連垮台，獅隊依序攻克羅傑斯、德保拉和米蘭達，以3連勝收尾系列賽，寫下總冠軍賽史上第三次1勝3敗後3連勝逆轉。

中職史上共三度發生3勝1敗後遭翻盤，分別發生在2001、2015和2020年，而兄弟就兩次當了苦主，2001年則為兄弟逆轉獅隊。