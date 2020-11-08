中職／餅總想用猛威爾、泰迪搶勝 結果布雷克最穩

總冠軍賽開打前，最讓統一獅隊教練團有疑慮的洋投布雷克，成為系列賽最穩的一位，他先發2場、後援1場，防禦率僅0.53，收下勝隊優秀球員，總教練林岳平直指，他就是這個系列賽的投手最大功臣。

布雷克在總冠軍賽扛起第一戰先發，演出6局失1分，第五戰升級為9局完封勝，當時林岳平就預告，還可能在後續賽事用到他，果然今天在第七戰端出他「關門」，負責最後兩局，只被敲出1安打、無失分。

林岳平指出，「布雷克搶好球數比較有優勢，有球速、有控球，當時要的是出局數，他的表現絕對是這個系列賽投手最大因子。」

林岳平坦言，將布雷克放在第一場打頭陣，就是希望可以和兄弟拚到6、7場決勝，「到時再用猛威爾和泰迪去搶下兩勝。」出乎意料的發展是，布雷克反而是3人中表現最佳。

布雷克透露，昨天賽前遠投的感覺就很好，「抱定今天有機會就會上場的心情，也剛好今天比賽發展是這樣，後面有個機會可以上場。」

感受「台式」的總冠軍賽、「台式」的封王慶祝，布雷克說：「台灣大賽每一場、每一球都滿關鍵的，很刺激的比賽，球迷又很熱情加油，這是非常大的動能。」他也誇潘武雄拿到總冠軍MVP實至名歸，至於他自己的獎項，他笑說：「拿到總冠軍就很開心了。」

【中央社台中8日電】

統一獅總教練林岳平「菜鳥教頭」首次帶隊就拿下總冠軍，史上第8次，他的帶隊風格是信任，在資深球員陳鏞基、高國慶眼中似呂文生帶隊風格，新生代球員陳傑憲眼中則像老大哥。

中職統一獅隊林岳平本季從代理總教練出發，下半季奪冠真除、以正式總教練帶隊打總冠軍，在高張力7戰4勝制總冠軍賽中，統一獅與中信兄弟休息區氣氛不太一樣，林岳平總是玩笑話不斷。

媒體常問林岳平「壓力大不大、睡得好嗎？」林岳平都會笑笑的回答：「睡得很好」，林岳平曾經動過心臟手術，他也不忘開玩笑說：「不管再怎麼難過、都不會比躺在手術室裡難過。」

在私底下與球員的互動中，林岳平無為而治、信任球員的帶隊風格，獅隊老經驗野手陳鏞基和高國慶都提到：「他（林岳平）很像呂總（呂文生），今年是他第一年當總教練，但他帶給球員的氣氛、發出給球員的訊息都很正面。」

陳鏞基表示，林岳平當然會有壓力，但是林岳平相信球員的態度始終不變，深信每個球員都有功能，這就是屬於林岳平的帶隊風格，「今年打總冠軍賽感覺很不一樣」。

新生代球員陳傑憲眼中的林岳平則像是老大哥，講話直來直往，聽完林岳平一席話就會去反省其中的意義；陳傑憲以自己今年季中轉換守備位置舉例，林岳平有先詢問他的意願，給他時間調整、接受位置的轉換，「他很能聽球員的想法，給我們很大的空間去發揮。」

陳傑憲直言林岳平不食言、以身作則，會努力幫球員爭取福利，永遠跟球員站在同一邊，「我們都看在眼裡，他就像一個大哥在面前擋著，讓我們可以無所畏懼做任何事情」，球員也會用好成績支持總教練。

總教練首次帶隊就拿下總冠軍為中職史上第8次，前7次依序是1990年味全龍隊宋宦勳、1993年兄弟象隊山根俊英、2001年兄弟象隊林易增、2004年興農牛隊劉榮華、2007年統一獅隊呂文生、2010年兄弟隊陳瑞振、2013年統一陳連宏。