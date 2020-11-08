中職／攻守俱佳獲敗隊優秀球員 江坤宇：再充實自己
中信兄弟隊在總冠軍賽飲恨落敗，未能中止自2010年後的冠軍荒，賽後游擊手江坤宇雖因攻守表現俱佳，獲選敗隊優秀球員，不過他坦言：「拿這個沒什麼意義，最想要的還是總冠軍。」
兄弟今晚以4：7輸給統一獅隊，在總冠軍賽以3勝1敗的領先下，卻連吞3敗遭逆轉，賽後江坤宇也忍不住落淚，不過這名20歲的小將，在總教練丘昌榮眼中的評價是，「無論是守備或是攻擊，都不需教練擔心，也不會有太大起伏，給其他球員很好的借鏡」。
生涯首次打總冠軍，江坤宇表現不見生澀，打擊上有著26打數、9安打，打擊率3成46的好表現，另有3打點、4得分，也扛起主戰游擊手任務，守滿7戰、62局，只有1次失誤，守備率0.971，攔下不少安打球，就連獅隊教練、球員都多次讚賞。
回顧這次總冠軍賽的旅程，江坤宇說：「學習到很多，大家一整年的努力，就是為了總冠軍，今年沒辦法，明年好好充實自己，目標還是總冠軍。」
獲選敗隊優秀球員獎，江坤宇沒有太多想法，「最想要的還是總冠軍，沒有總冠軍，拿下這個獎沒有什麼意義，我們是一個團隊，大家都是為了總冠軍去拚」。
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