中職／先不談連霸 陳傑憲期許明年也不放棄咬到最後

統一獅隊陳傑憲在第七局的兩分砲，成為獅隊在第七戰的定心丸，球隊終場以7：4擊敗中信兄弟隊，順利拋下封王彩帶，他也獲選為單場MVP，陳傑憲賽後很感概，「兄弟聽牌時，每場都當最後一場在打，很珍惜，今天又是領先又被超前，其實很煎熬，很開心今天可以對球隊有這麼大的貢獻。」

兄弟在前4戰打完，已經取得「聽牌」優勢，獅隊面臨可能被拋彩帶的絕境，連續挺過三戰，完成逆襲封王。

陳傑憲說：「其實真的沒想到我們會拿到總冠軍。」回想開季時不被看好，到現在能在獅迷面前奪冠，他說：「真的很謝謝球迷，即使我們不被看好，還是這樣支持我們。」

陳傑憲不去設想明年衛冕，「現在說，想太遠了，期望明年一樣用不放棄的精神咬到最後，每場好好做自己、好好和教練互動，每一球都拚命。」

陳傑憲過往在游擊不穩定的守備，成為獅隊戰局的未爆彈，獅隊季初嘗試將他移往外野，他的攻守也開始能為球隊穩定貢獻，絕對是獅隊封王路上重要的一項決策。

陳傑憲說：「這樣的轉變也讓我學到一句話，不一定每條路都是正確的，有時候遇到牆，轉個彎還是能到達目的地，守外野我還有很多需要加強、很多地方不熟悉，希望經過秋訓、春訓，我可以變更強，讓球隊更有安定感。」