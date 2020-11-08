中職／再度錯失總冠軍 周思齊：希望大家記住這個痛

中職中信兄弟今年再度錯失冠軍，老將周思齊在系列賽表現亮眼，不過等待10年最後還是無緣奪冠，他表示，今年已經盡力，希望大家能記住這個痛，檢討自己付出了多少在訓練上。

兄弟在系列賽一度取得3勝1敗聽牌優勢，不過之後3連敗，在主場被統一獅拋下彩帶。周思齊賽後表示，「剛剛有跟大家講，要記住這個痛，因為今年真的還滿痛的，總是差一點，必須檢討。」

周思齊勉勵年輕學弟，要思考自己到底付出了多少在球場裡面，「你是一個職業球員，職業跟球員結合在一起是很不一樣的，是你的職業、也可能是你終身志業，你到底付出了多少在這個訓練。」

周思齊指出，很明顯還是比別人差了一點，並提醒其他球員，最好未來要擬定一個計劃，「今天先難過一下，明天再開始徹底執行，因為每當這個時候就見真章，希望大家記住這個痛。」

系列戰周思齊27打數敲出10支安打，打擊率3成70；且在例行賽表現也相當突出，出賽106場轟出22發全壘打，打擊率3成24都是近4年最佳。不過周思齊從2010年拿過冠軍後，已經等待10年，他說：「的確花很多時間，繼續磨刀。」

周思齊表示，今年已經盡力了，但還是有遺憾，「希望明年還有機會可以帶領這些小老弟，更督促他們，尤其是訓練這塊的確是很不足，要花很多時間。」周思齊今年取得自由球員資格，他指出，兄弟是從小就喜歡的球隊，當然希望留在這支球隊，不過是否提出申請還要再沉澱一下。