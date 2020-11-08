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中職／未奪冠扛敗責 丘昌榮：沒把球員帶好

聯合報 / 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟隊在今年總冠軍賽再度飲恨，總教練丘昌榮（中）向球迷致意。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊在今年總冠軍賽再度飲恨，總教練丘昌榮（中）向球迷致意。記者季相儒／攝影

中信兄弟隊今晚以4：7敗給統一獅隊，在總冠軍賽關鍵第七戰飲恨而歸，近7年來第6次看著對手奪冠，兄弟總教練丘昌榮賽後低調表示：「接下來就交給球團，未來如何還不知道。」

兄弟從3勝1敗的「聽牌」優勢，到3連敗遭逆轉，丘昌榮賽後心情複雜，一肩扛起輸球責任，他說：「對不起球迷，有機會，但沒有拿下勝利、拿下這個冠軍，球員都很努力了，是我的責任，沒有把他們帶好，接下來就交給球團。」

兄弟雖然在首戰落敗，不過接下來德保拉、米蘭達、黃恩賜，三名先發投手的好表現，加上打線適時一擊，拿下三連勝，卻被獅隊找到攻克三洋投的方式，慘吞三連敗，再次與冠軍擦肩而過。

丘昌榮表示：「總冠軍賽沒有打好，本來三連勝，最後三連敗，過程一定有可以檢討的地方，棒球就是這樣，明年這些選手還是要重新開始，我會鼓勵他們，要把自己練得更好，沒有讓對手再逆轉的機會。」

丘昌榮 統一獅 黃恩賜

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