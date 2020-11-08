中職／今年冠軍最感動 潘武雄：以前好像沒這麼弱勢過

統一獅隊以4勝3敗拋下橘色彩帶，39歲老將「TAKE」潘武雄拿下總冠軍賽MVP，賽後直呼意外，已經體驗過6次總冠軍的他，認為今年的冠軍最感動，「因為我們是落後的，從沒有退路到拿到總冠軍，真的是得來不易。」他笑說：「以前好像從來沒有這麼弱勢過。」

潘武雄系列賽出賽5場（先發4場），17打數敲出8安打、7分打點，打擊率高達4成71，首戰在延長10局敲出決定勝負的三分砲，幫助獅隊搶下首勝，系列賽累積7分打點也是個人新高。

「會拿到MVP，其實我覺得滿意外的。」潘武雄表示，總冠軍賽開打前，並沒有預期成績會多好，「之前都是以代打上去，和投手對戰的感覺，沒有說調整的特別好，但在那支全壘打之後，有慢慢找到感覺。」

潘武雄在獅隊三連霸期間，以及2011和2013年都是冠軍班底，時隔7年再次奪冠，他已是39歲的資深老將，獅隊今年在總冠軍賽母雞帶小雞的態勢明顯，由老將先挺身後，小將也紛紛扮演好自己的角色，潘武雄也很欣慰，「有看到學弟的成長，真的很感動。」

他表示，獅隊的年輕球員都很有實力，只是心理層面還需加強，「很開心這次我們這些老將有帶起來，這是很大的關鍵，不然可能在台南球被拋彩帶了。」

【中央社台中8日電】

中華職棒統一獅野手潘武雄生涯第9度打總冠軍賽，今年代打出發有關鍵表現，系列賽敲出8安、1轟，貢獻7分打點，打擊率4成71，拿下賽會MVP，潘武雄難掩激動情緒，直言看到學弟們成長很感動。

獅隊老經驗野手潘武雄生涯第9度打總冠軍賽（台灣大賽）有適時表現，系列賽首戰延長賽第10局代打上場，敲出致勝3分砲率隊搶下好彩頭，以39歲又234天在總冠軍賽開轟、為史上第2年長，敲出總冠軍賽史上第4支代打全壘打，更是延長賽代打開轟第一人。

潘武雄此次系列賽雖然不是場場先發，但是關鍵時刻都能用打擊幫助球隊，總計5場出賽（4場先發），共17打數敲出8支安打，包括3支二壘打、1支全壘打，貢獻7分打點，總冠軍賽單年度累積7分打點、破個人生涯紀錄，也獲選台灣大賽賽會最有價值球員（MVP）。

潘武雄直言意外，他說，系列賽一開始沒有抱著很大的期望，今年多是代打身分上場，和投手的應對感覺沒有調整到最好，沒預期到能打出好成績，但首戰開轟後，慢慢找回好手感。

獅隊近年面臨陣容世代交替，潘武雄表示，年輕球員很有實力，只差心理層面的問題，「很開心我們這些資深的學長可以帶頭，也有把他們帶起來，今天才能如願拋下封王彩帶」。

打過這麼多次總冠軍賽，潘武雄直言今年的總冠軍特別感動，從1勝3敗、居於下風，每場比賽都沒有退路，一直打到最後連拿3勝、順利封王，「我們以前沒有這麼弱勢過，今年是第一次，看到學弟們的成長、聽到球迷的吶喊，真的很感謝他們」。