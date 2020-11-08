中職／從最弱到冠軍 林岳平感謝後勤支持

統一獅隊完成不可思議的逆襲，1勝3敗後連拿3勝逆轉，總教練林岳平成為史上第八位首次帶隊就奪冠的總教練，他在賽後感謝後勤團隊的支持，「我們的後勤被外界批評很多，但在我每次丟出訊息時，他們都可以在關鍵時刻補強戰力，包括這次靠這三個洋投扛起戰局。」

獅隊開季戰力不被看好，下半季保有爭冠實力已是驚奇，在總冠軍賽面對實力超出一籌的中信兄弟隊，又連連挺過背水一戰。

完成大逆轉封王的戲碼，林岳平說：「這是一條艱難的路，年初我們被評比是最弱，確實我們一開始能力是最弱，但走到最後拿到冠軍，這代表我們的磨合產生非常巨大的團隊。」

獅隊在絕境中連贏3場，林岳平認為，「這也是因為外界覺得我們最弱，讓我們可以平常心去看待球賽，球員用這樣的心態去準備好自己，去球場上贏回信心、贏回面子。」

他感謝球團後勤，「我們的後勤被外界批評很多，但在我每次丟出訊息時，他們都可以在關鍵時刻補強戰力，包括這次靠這三個洋投扛起戰局。」林岳平說：「冠軍要獻給球團，沒有球團的支持，不可能拿到總冠軍。」

獅隊下半季洋投汰換，以布雷克、猛威爾、泰迪迎戰，在總冠軍發揮關鍵戰力，面對兄弟三大洋投努力撐住戰局，成為這次獅隊可以與兄弟抗衡的關鍵。

奪冠之後最想做什麼？林岳平說：「放假啊！但是不行，下禮拜要秋訓，這些選手不會讓他們回去休息，要先拉在球隊讓他們治療，治療完再放他們回去休息。」