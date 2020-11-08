中職／奪冠失利丘總自責沒帶好 優秀球員江坤宇哽咽

中華職棒中信兄弟在台灣大賽一度聽牌，不過之後3連敗，與總冠軍獎盃擦肩而過。總教練丘昌榮表示，自己沒有帶好，會好好檢討。優秀球員江坤宇則哽咽說，最想要的還是總冠軍。

丘昌榮賽後臉色凝重地說：「對不起這些球迷，一直有這個機會，但沒有拿下冠軍，球員都很努力，是我這邊的責任，沒有把他們帶好。」

丘昌榮指出，從3連勝到3連敗，過程中一定有可以檢討的地方，「我這邊一定是沒有做好，自己會好好檢討，當然接下來就交給球團去（決定）」。

雖然今年挑戰失利，不過丘昌榮指出，這些選手明年還是要重新開始，「我會鼓勵他們，繼續把不足的地方練得更好，下一次讓人家沒辦法再逆轉」。

兄弟20歲游擊小將江坤宇獲選為敗隊優秀球員，系列戰26打數敲出9支安打，包辦3分打點，打擊率3成46，守備方面更是頻頻演出美技，僅出現1次失誤。丘昌榮指出，江坤宇各方面不管是守備、攻擊，都不會讓教練擔心，不會有大起伏，是其他球員很好的借鏡。

不過江坤宇賽後眼眶泛紅，語帶哽咽地說：「這次學習到很多東西，但是最想要的還是總冠軍，沒有總冠軍，就算有這個獎也沒有什麼，因為大家是一個團隊，大家都很努力，很希望拿下來。」

江坤宇說，既然今年沒有辦法奪下總冠軍，明年會再繼續充實自己，「讓自己變得更好，明年一樣目標是總冠軍」。