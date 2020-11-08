成也蕭何敗也蕭何 兄弟輸在太依賴洋投

今年的台灣大賽由中信兄弟及統一7-ELEVEn進行交鋒，由於中信有三位強力洋將壓陣，大部份球迷和球評都認為可以輕鬆過關，幫助辜老闆拿下在中職經營兩支球隊的首次冠軍杯。不過另一方面，則有人認為統一的外援，對戰成績可以抵銷對方的優勢，而且獅子軍季末士氣如虹，兄弟恐怕難脫亞軍宿命。結果中信洋投在前三戰果然威風八面，但用球數都不少，後三戰卻接連吞敗，讓統一獅拿下第10座總冠軍。

本次賽事雙方都罕見出現非常規律的先發輪值，第1、5場由羅傑斯(Esmil Rogers) 對戰布雷克(Brock Dykxhoorn)；第2、6場為德保拉(José De Paula)與猛威爾(Tim Melville)；第3、7場是米蘭達(Ariel Miranda)出戰泰迪(Teddy Stankiewicz)；第4場賽事則為難得的本土對戰，由黃恩賜迎戰江辰晏。

首戰就以投手戰揭開序幕，打進延長賽後，獅隊靠著老將潘武雄的三分砲，以4:2帶走勝利。但2至4戰兄弟都靠著強攻模式，分別以9:1、5:1及6:3勝出，取得3勝1敗的絕對優勢。統一教練團調整很快，靠著更換攻擊策略破解對方投手，第5、6戰連續攻破對手兩大洋投，以6:0及12:1將戰局扳平，而且這2場賽事僅讓兄弟靠著失誤拿到1分。

關鍵的第七戰殊死賽，前三局統一各得1分，一局上江亮緯先獲得保送，隨後發動盜壘，再靠陳傑憲的二壘安打先馳得點。第二局林靖凱擊出二壘安打，前兩戰已經貢獻4分打點的林祐樂，再度幫球隊敲回分數。第三局陳傑憲及林安可接連安打，可惜陳鏞基擊出雙殺，但仍再下一城。雖然獅隊攻勢不斷，但兄弟投手米蘭達用他的指叉變數球大展三振功力，另外又有雙殺的出現，因此總能及時止血。

陳傑憲(左)在最後二戰找回手感，從一成打擊率衝到超過三成，第七戰還擊出讓對手難以招架的兩分砲，是贏球的大功臣之一。 聯合報系資料照片

中信兄弟這場賽事，打線大幅更動，張志豪及詹子賢都被放到板凳，外野擺上陳子豪、岳政華及潘志芳。前兩局的中信攻勢幾乎都複製獅隊，一局下同樣是保送及盜壘，二局同樣兩人出局二壘有人，但後續苦無攻勢，無功而返。直到第三局氣勢逆轉，潘志芳、王威晨率先安打，獅隊自然希望比照用雙殺來解決困境，但2至6棒雖製造了4個滾地球，卻因跑打戰術讓內野守備員移動，只有許基宏出局，另外陳子豪、周思齊、江坤宇、岳東華都擊出安打。這局一舉攻下4分，反而超前比數，這是黃衫軍首度打爆泰迪。

陳子豪第七戰先發上場，第三局的安打幫助球隊一掃前兩戰的低迷，讓球隊看到拋下彩帶的一絲曙光。 聯合報系資料照片

四至六局雖然雙方都有攻勢，但也都被瓦解，中信一直以4:3領先進入第七局。此時戰況出現變化，獅隊靠著林靖凱的安打及郭阜林獲得保送，攻佔1、2壘，兄弟因為投手米蘭達投球數已破百造成，控球已有落差，加上捕手陳家駒被球打到硬撐，竟接連出現暴投及補逸，讓統一扳平戰局。代打吳桀睿再補上適時一擊，以5:4反而超前，此時黃衫軍才緊急更換投捕搭檔，然而慌亂中陳傑憲再補上一轟，統一再度以3分領先。

中信兄弟本季賽事極度倚賴洋投，米蘭達G7投超過120球，控球已有所落差，硬撐的結果就是讓戰局被翻轉。 聯合報系資料照片

雙方後續局數精銳盡出，8局都換上第1、5戰的先發投手羅傑斯及布雷克，未讓對手越雷池一步，獅隊依然7:4領先。9局下兄弟最後反攻，包含詹子賢、蘇緯達接連代打出場，但依舊無法從布雷克手中得到分數，最後只能眼看統一獅隊拋下彩帶。

綜觀本次台灣大賽，中信兄弟雖然有三洋投及黃恩賜，也順利取得3勝的領先優勢。然而現在的棒球已不像2010年只靠幾位投手就可以撐完全場，還是需要牛棚支援。中信明顯希望洋投多撐幾局，然而每場賽事都破百球的情況下，加上比賽張力及投一休四的輪值，反而在後面的賽事沒有辦法再現優勢，加上第6、7場都因為捨不得換投，造成更大的傷害。

反觀統一獅隊，前幾場投手調度見好就收，反而讓他們在後面的賽事，洋投戰力更優異。另一方面他們延續下半季搶分最兇的狀態，整個系列賽少5支安打卻多得7分，成功拿下本次總冠軍。今年球季中信完成接手兄弟後，台灣大賽對戰其他三隊的紀錄，但卻都無法拋下彩帶，7年吞下6次亞軍。