從黑暗期到神奇之旅 獅子軍還是須加速重建

統一獅與中信兄弟在廝殺了7場激烈的比賽之後，終於在今日(8日)分出了勝負，由統一獅隊奪下了2020年台灣大賽的勝利，隊史第10次總冠軍。

昨天可說是獅隊下半季末段開始一連串「驚奇之旅」的集大成，統一獅隊相隔7年再度奪下總冠軍，也為過去幾年球隊的低迷期大大出了一口氣，相信會加速他們未來幾年的重建。

統一獅隊在2013年下半季之後就再也沒有拿過季冠軍，這一等就是7年。同時，自從2015年起的6個球季只有2018年的年度勝率超過5成，其餘包括今年都是敗多於勝的成績。即使2018年曾在季後賽勝出打進台灣大賽，短暫讓獅迷有冠軍賽可看，但仍無法改變獅子軍長期陷入黑暗期的事實。

統一獅隊從4年半（2007年季中-2011年結束）任期的「飛總」呂文生之後，到今年上任的林岳平為止，最近9個球季竟然共動用了6名總教練，平均1.5個球季就要換一個總教練。其中任期最長的陳連宏、黃甘霖大約都只有2.5年，加上多以「代理」身分上任，用動盪不安來形容並不為過，整個球隊也看不出培養接班的系統計畫。加上郭泰源2016年底合約尚未到期即提出為戰績負責離隊，隔年轉任新軍富邦悍將隊顧問，更是讓獅隊顯得難堪。

統一獅隊在呂文生之後就沒有能長期帶隊的總教練，主帥更動過於頻繁對於球隊戰績與球員培養都有很大的影響。 聯合報系資料照片

另外一個讓獅迷不堪回首的應該算是郭泓志的補強。2013年底，統一獅隊與旅美歸國的郭泓志簽下總額4,080萬台幣，刷新陳金鋒的最高複數年合約，而且獅是採用旅外傑出球員條款、用3個選秀指名權所換來。結果郭泓志除了在2014年球季出賽50場擔任守護神之外，2015年因傷只投了10場比賽，2016年更是整季未在一軍出賽，從風光加盟到注定重金投資失敗，令人不勝唏噓。

獅隊這幾年頻頻更動的指揮官，終於在今年的「餅總」林岳平身上看到了希望。林岳平接下的是一支去年年度戰績墊底、勝率只有0.407的隊伍。但到了今年下半季他竟能一舉幫助球隊登上久違的季冠軍寶座，尤其是季後關關難過關關過的神奇之旅，相信已經激起了苦悶好幾年的獅迷們內心的熱情與激情。

林岳平退休之後擔任獅隊二軍投手教練，今年球季以不到40歲的年齡接掌一軍兵符，只花了不到一年就將球隊整合成功，連最多勝總教練洪一中都對他讚譽有加。尤其林岳平在球季尾聲這短短的兩個星期內，每個輸了就沒有明天的逆境時刻，領軍打敗索沙、德保拉、羅傑斯、米蘭達等一票強投，以及常勝教頭洪一中領軍的富邦悍將，更是不易。相隔多年，獅隊終於有了自家系統出身的總教練接班人，是2020年球季總冠軍之外的最大收穫。

林岳平(中)今年接任代理總教練時的首要目標是球隊能有5成勝率，雖然上半季獅隊勝率只有4成33，但下半季大幅進步到5成42，整季差3勝就能達到5成，最後還拿下總冠軍，餅總實在是功不可沒！ 聯合報系資料照片

選手方面，近年選秀加盟的蘇智傑、陳傑憲、林安可已經成為球隊的中心主力，甚至是招牌看板。另外，自2014年動用旅外傑出球員條款選進郭泓志之後，統一獅近年選秀用避開在前面順位網羅旅外選手，轉而選進具有未來性的應屆高中畢業生，就看未來幾年內如何把羅暐捷、林子豪、何恆佑等潛力新秀培養起來。

當然，獅隊今年畢竟是一支年度勝率不及5成的球隊，也留下不少課題。

潘威倫走下坡是事實，必須想辦法培養出獨當一面的本土先發投手。洋將部分，這次的總冠軍賽證明了以獅隊現在的隊型，只要能找到夠力的洋投，搭配以林岳平為首教練團的運籌帷幄，他們在中職絕對會是一支相當有競爭力的隊伍。這幾年洋將補強不力的問題如何改善，考驗球團。

潘威倫本季戰績2勝6敗、防禦率8.62，已無過去本土王牌投手的威力，獅隊需儘早培養接班人。 聯合報系資料照片

另外，潘武雄、陳鏞基、高國慶等三連霸時期的主力，這次為了獅隊重返榮耀而戰，場場打出老將的價值，但也反映了年輕選手經驗以及抗壓力不足的隱憂，明年這些老將又老了一歲，年輕選手必須加速接班上來。