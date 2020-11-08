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中職／獅隊27人應戰 高國慶成傷兵心情好嘔

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
統一獅隊老將高國慶第六戰跑壘成傷兵。記者季相如／攝影
統一獅隊老將高國慶第六戰跑壘成傷兵。記者季相如／攝影

統一獅隊今天拚戰總冠軍賽第七戰，實際上是用27人應戰，42歲老將高國慶前役跑壘拉傷大腿，連走動都有問題，早早確定此役不會上陣，賽前千交代萬拜託媒體不要詳細提到他的傷情，「如果對方知道我們少一個人，作戰可能會有不同。」

高國慶在第六戰第八局的跑壘拉傷大腿，他透露當下狀況，「跑幾步就知道不行了，一上壘就跟Kuro（郭俊佑）說，我不行了，我還跟教練說，如果等一下我慢慢跑，你要幫我跟教練解釋。」

高國慶昨晚還希望今天一覺睡醒腳就不痛，但事與願違，今天賽前就確定不會上場，但他再三跟媒體拜託，希望不要先寫出他今天不會上場一事，「對方知道也不好，知道我們少一個人，作戰可能會不一樣。」

握有四次打總冠軍賽第七戰的經驗，高國慶這次卻在賽前就篤定錯過殊死戰，他的心情很嘔，「昨天拉到瞬間很生氣，發生在第七戰還可以，但昨天第八局打到那個比分，已經很確定很第七戰了，結果在這時受傷。」他回去後就一直禱告，希望腳傷不嚴重，「結果早上起床還是不行。」

今天只能在場邊幫隊友加油，高國慶決心要當最稱職的啦啦隊，「拉拉棒今天會在我手上，比賽場上可以預先提醒隊友的，也會去提醒。」他自嘲，「我就只剩下這個功能啊！」

高國慶 統一獅 中職

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