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中職／獅隊奪隊史第10冠 兄弟命中注定拿亞軍

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
中華職棒8日在台中洲際球場進行中職總冠軍賽第七戰，統一獅最終以7比4擊敗中信兄弟拿下暌違7年的總冠軍。記者季相儒／攝影
中華職棒8日在台中洲際球場進行中職總冠軍賽第七戰，統一獅最終以7比4擊敗中信兄弟拿下暌違7年的總冠軍。記者季相儒／攝影

中信兄弟隊逃不過「亞軍命」，領先局面在第七局遭統一獅隊翻盤，吳桀睿代打敲安送回超前分，陳傑憲掃出兩分砲，獅隊以7：4擊敗兄弟，總冠軍賽從1勝3敗的絕境中連趕3勝，喜迎隊史第10座總冠軍，兄弟近6次爭冠都居亞軍，「冠軍荒」邁入第11年。

獅象過去四度在總冠軍賽碰頭，全數打到6場以上，各兩次勝出封王，第五度對決又一次打滿7場，符合「傳統一戰」的精彩度，洲際球場湧入1萬5600名滿場球迷。

獅隊由泰迪先發，對上兄弟米蘭達，重演第三戰戲碼，前一場出賽演出9局完投勝的米蘭達，在比賽前段就被攻破，江亮緯首局選到保送後盜上二壘，陳傑憲的二壘打為獅隊首開紀錄，第二局林靖凱與林祐樂的安打串聯，獅隊再下1分，第三局又因保送、安打惹禍，獅隊取得3：0領先。

兄弟在三局下展開反撲，單局敲出6支安打，從第3棒到第6棒陳子豪、周思齊、江坤宇、岳東華的安打，各有1分打點，兄弟以4：3超前。

米蘭達投完前6局已用100球，第七局繼續站上投手丘，先被林靖凱敲出安打，危機持續擴大，獅隊兩棒代打發揮神效，郭阜林選到保送，吳桀睿敲出安打，陳家駒的捕逸先讓獅隊跑回追平分，吳桀睿的安打帶有超前分，陳傑憲再掃兩分砲，讓現場象迷鴉雀無聲。

米蘭達先發6.2局共用121球，被敲6安打、失6分（責失4分）。泰迪也用了124球，第七局兩出局後，留下一、二壘上的跑者退場，黃竣彥接手面對周思齊，成功「拆彈」。

獅隊季前戰力被評比為四隊最弱，下半季逆勢登頂，在總冠軍賽又面臨洋投實力完整的兄弟，上演一場不可思議的反撲，從1勝3敗後連續撂倒羅傑斯、德保拉、米蘭達，相隔7年再奪總冠軍，隊史第10座冠軍入袋。

中華職棒8日在台中洲際球場進行中職總冠軍賽第七戰，統一獅最終以7比4擊敗中信兄弟拿下暌違7年的總冠軍。記者季相儒／攝影
中華職棒8日在台中洲際球場進行中職總冠軍賽第七戰，統一獅最終以7比4擊敗中信兄弟拿下暌違7年的總冠軍。記者季相儒／攝影

中華職棒8日在台中洲際球場進行中職總冠軍賽第七戰，統一獅最終以7比4擊敗中信兄弟拿下暌違7年的總冠軍。記者季相儒／攝影
中華職棒8日在台中洲際球場進行中職總冠軍賽第七戰，統一獅最終以7比4擊敗中信兄弟拿下暌違7年的總冠軍。記者季相儒／攝影

中華職棒8日在台中洲際球場進行中職總冠軍賽第七戰，統一獅最終以7比4擊敗中信兄弟拿下暌違7年的總冠軍，中信兄弟全隊列隊向球迷致意。記者季相儒／攝影
中華職棒8日在台中洲際球場進行中職總冠軍賽第七戰，統一獅最終以7比4擊敗中信兄弟拿下暌違7年的總冠軍，中信兄弟全隊列隊向球迷致意。記者季相儒／攝影

陳傑憲敲出兩分砲。記者季相儒／攝影
陳傑憲敲出兩分砲。記者季相儒／攝影

陳傑憲敲出兩分砲。記者季相儒／攝影
陳傑憲敲出兩分砲。記者季相儒／攝影

米蘭達 陳傑憲 中職 統一獅 中信兄弟

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