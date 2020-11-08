中職／不被看好卻拚到最後一場 陳傑憲：餅總沒給壓力

統一獅隊從開季就不被看好，卻在下半季最後一戰驚奇封王，到現在跟中信兄弟隊在總冠軍賽打滿7場，這一路上球隊能夠保持平常心作戰，陳傑憲認為，壓力都是總教練林岳平在扛。

回想球季最兩場關鍵戰，獅隊先在球季倒數第二戰，以2：0擊倒悍將隊強投索沙，取得季後賽門票，最後一戰又擊敗中信兄弟，確定取得下半季第一，陳傑憲表示：「主要是『餅總』沒有給我們壓力，不會要求我們拿下勝利。」

陳傑憲想起季初戰績不佳時，球隊還是保持嬉鬧的氣氛，不過「餅總」說過：「現在輸贏怎麼樣，我不管，你們只要維持自己想做的事就好，就是開心打球，去享受棒球。」

第二次打總冠軍賽，陳傑憲今年心情平靜，原因是外界本來就不看好，「壓力反而在他們那邊，因為強者不會想輸給弱者，我們是挑戰者，不斷往上挑戰，對我來說他們是王者」。