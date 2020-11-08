聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／不被看好卻拚到最後一場 陳傑憲：餅總沒給壓力
統一獅隊從開季就不被看好，卻在下半季最後一戰驚奇封王，到現在跟中信兄弟隊在總冠軍賽打滿7場，這一路上球隊能夠保持平常心作戰，陳傑憲認為，壓力都是總教練林岳平在扛。
回想球季最兩場關鍵戰，獅隊先在球季倒數第二戰，以2：0擊倒悍將隊強投索沙，取得季後賽門票，最後一戰又擊敗中信兄弟，確定取得下半季第一，陳傑憲表示：「主要是『餅總』沒有給我們壓力，不會要求我們拿下勝利。」
陳傑憲想起季初戰績不佳時，球隊還是保持嬉鬧的氣氛，不過「餅總」說過：「現在輸贏怎麼樣，我不管，你們只要維持自己想做的事就好，就是開心打球，去享受棒球。」
第二次打總冠軍賽，陳傑憲今年心情平靜，原因是外界本來就不看好，「壓力反而在他們那邊，因為強者不會想輸給弱者，我們是挑戰者，不斷往上挑戰，對我來說他們是王者」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言