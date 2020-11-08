中職／系列賽第10安 周思齊終於開張打點

中信兄弟與統一獅隊決戰第七戰，39歲老將周思齊在第三局敲出安打、帶有1分打點，生涯累積在總冠軍賽敲出50支安打，為史上第8人，這也是他在今年系列賽第一支帶有打點的安打。

贏球封王、輸球淘汰的一戰，獅隊延續連搶兩勝的氣勢，前三局都有分數進帳，取得3：0領先。

兄弟面對落後的壓力，打線在三局下做出回應，單局敲出6支安打，從第3棒到第6棒陳子豪、周思齊、江坤宇、岳東華的安打，各有1分打點。

周思齊在前六戰已敲9支安打，與王威晨並列全隊最多，但沒有任何一支安打帶有打點，直到第七戰終於開張打點。

周思齊共九度出征總冠軍賽，這支安打也幫助他完成總冠軍賽50安里程碑，為史上第8人，跟進張泰山、彭政閔、林智勝、高國慶、郭嚴文、林泓育、潘武雄的行列。