聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／系列賽第10安 周思齊終於開張打點
中信兄弟與統一獅隊決戰第七戰，39歲老將周思齊在第三局敲出安打、帶有1分打點，生涯累積在總冠軍賽敲出50支安打，為史上第8人，這也是他在今年系列賽第一支帶有打點的安打。
贏球封王、輸球淘汰的一戰，獅隊延續連搶兩勝的氣勢，前三局都有分數進帳，取得3：0領先。
兄弟面對落後的壓力，打線在三局下做出回應，單局敲出6支安打，從第3棒到第6棒陳子豪、周思齊、江坤宇、岳東華的安打，各有1分打點。
周思齊在前六戰已敲9支安打，與王威晨並列全隊最多，但沒有任何一支安打帶有打點，直到第七戰終於開張打點。
周思齊共九度出征總冠軍賽，這支安打也幫助他完成總冠軍賽50安里程碑，為史上第8人，跟進張泰山、彭政閔、林智勝、高國慶、郭嚴文、林泓育、潘武雄的行列。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言