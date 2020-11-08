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中職／丘哥壓力大 陳江和自責沒能幫更多
當中信兄弟隊總教練的擔子有多重？首席教練陳江和在旁邊看得清楚，「丘哥壓力很大。」陳江和也自責未能提供更多幫助，「要是可以多承擔一些、多提供一些意見，他會輕鬆一些」。
中信球團自2013年底開始接手經營兄弟隊，雖曾5度打進總冠軍賽，卻未能拿下最後金盃，期間換了四任教頭，從謝長亨、吳復連、史耐德、伯納，到今年由丘昌榮接掌兵符。
今年獅象兩隊教練團年紀都很輕，雙方立足點公平，不過以首席教練來說，象隊陳江和去年僅是助理教練，今年直升首席位置，獅隊高志綱則多了一年二軍總教練經驗。
自己執教經驗不足，陳江和認為是丘昌榮這麼辛苦的原因，球隊目前僅有林明憲、投手佛斯特經驗較多，「相信高志綱在作戰、調度上，對林岳平的幫助很大，我才剛當教練，如果有多一點經驗，丘哥不用承擔這麼大壓力」。
跟以往外籍教頭相比，丘昌榮習慣與教練團一起討論，陳江和說：「不過好的話大家一起開心，不好的責任他一人承擔，丘哥壓力很大。」
雖然外界對丘昌榮的安排、調度有些聲音，不過陳江和表示，丘昌榮過去擔任過打擊教練、首席教練，對球員了解度一定夠高，「球場上的一些結果，棒球就是結果論，他會讓球員上場就是信任球員」。
從3勝1敗打到3勝3敗，如今要面對最後一戰決勝負，陳江和認為，等於回到原點，「雖然只差一步，但這一步很高、很難跨越，球賽有運氣，不過沒有準備好，就沒有運氣的眷顧」。
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