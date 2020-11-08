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中職／餅總點名最關鍵 高國慶卻說對教練抱歉
中職季前戰力評估「3強1弱」，「弱隊」統一獅隊卻撐到球季最後一天，打滿120場例行賽、7場總冠軍賽，還占有爭冠位置，要總教練林岳平點名關鍵人物，他有些為難，認為每個人都很重要，思考了一會兒，點名一壘手高國慶。
「開季剛接手球隊時，最難找出人選的位置就是一壘。」林岳平指出，他在這個位置上，「一整季該輪的都輪過了，6個人打下來，找不到一個攻擊穩定的，單純以守備來看的話，就只剩高國慶。」
林岳平說的很直白，「當初希望找到可以取代高國慶的人，結果現在要依賴他到最後一戰。」
高國慶聽到教頭點名他為最關鍵球員，露出納悶的表情，「我今年幫到球隊沒有那麼大啊？」他透露，他也常跟年輕選手說，「棒球要打得久，不一定要跑得快，但打和守都要兼具，如果只會打和只會守，很容易會被取代。」
高國慶自認今年對球隊的幫助有限，「謝謝教練對我這麼肯定，但我對教練比較抱歉，畢竟我守這個位置是真的要有攻擊，球季結束後，還要多花一點時間加油，找一些新的資訊讓自己再進化。」
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