中職／小白球繞出界 蘇智傑也好希望那是一發全壘打

統一獅隊主砲蘇智傑在總冠軍賽球棒靜悄悄，系列賽最後三戰調離先發打線，第六戰代打敲出一發落在邊線附近的超大號界外全壘打，蘇智傑坦言：「我也很希望那是一支全壘打。」但他說揮棒的感覺是舒服的，今天繼續在後面待命，他的心情也做好調適，「不用再去多想，大家都是目標都是得到總冠軍。」

蘇智傑在系列賽前4戰打擊狀況低迷，第五戰調離先發打線、全場未上，第六戰在第八局分數差距擴大後上場代打，滿壘時面對吳哲源，在球數0好3壞時大棒掃向右外野，小白球降落在右外野邊界附近，右線審當下比出界外。

蘇智傑當下向主審詢問，獅隊球員也鼓譟，還有人比出小框框手勢示意挑戰，但「餅總」不為所動，讓他繼續完成打席，最終選到保送上壘。

林岳平昨天賽後指出，這球確實可以看，「但是從我三壘的角度，是有點像香蕉球繞出去，那時只是希望智傑在這個局面去做好準備，再次攻擊，去找回他攻擊的信心。」

蘇智傑有看到隊友畫框框，他也說確實有一點想看，「但我自己也沒有強烈提出，就繼續打，教練可能也是想說節奏上會比較好。」他也說自己也覺得比較像界外，「只是覺得或許有一點機會。」

獅迷期望一發全壘打為他找回信心，他說：「我也很希望那是全壘打」，但那個打席的揮棒感覺已讓他找回一點好感覺，「揮棒感覺是不錯的、舒服的。」既然待命代打，他就做好準備，「把自己的工作做好，過程做好，讓結果自然發生。」